Стало известно, в каком случае Зеленский пойдет на второй срок

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Отец главы украинского государства Украины Александр
Зеленский рассказал о том, в каком случае его сын Владимир Зеленский пойдет на
второй президентский срок, пишет "Страна".
По его словам, такой
вариант маловероятен, однако он может все же пойти, если его фирма “Квартал 95”
развалится.
Также Александр
Зеленский напомнил, что его сын ранее заявлял, что он не собирается на второй
срок в роли главы государства, так что это маловероятно.
Как сообщало издание "Комментарии", ранее
Зеленский заявлял, что идет только на один президентский срок.
Получив небывалую для Украины поддержку в 73% голосов
избирателей на выборах, шестой президент предсказуемо решил укрепить победу,
"взяв" еще и парламент. И ему это удалось: команда Зеленского из
партии "Слуга народа" на досрочных парламентских выборах установила
еще один политический рекорд – монобольшинство (более 250 мест) в Верховной
Раде нового созыва.
Политтехнолог Александр Кочетков считает, что в плюс сработали и административные
туры Зеленского по стране, во время которых он устраивал разносы чиновникам. И
хоть эффективность подобного действа сомнительна, но это лучше, чем ничего.
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