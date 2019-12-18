Зеленский утвердил особый статус для Донбасса

Особый статус для ОРДЛО продлен на один год. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

"18 декабря 2019 года возвращено с подписью от президента", - отмечается на правительственном портале статус законопроекта.

Данный документ предусматривает создание дополнительных временных возможностей для реализации законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН.

Закон вступает в силу со дня публикации и предполагается, что срок особого статуса будет действовать до конца 2020 года.

Как сообщал портал "Комментарии", депутаты Верховной Рады продлили закон об особом статусе для Донбасса. Голосование состоялось на внеочередном заседании парламента. Решение продлить действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№ 2569) поддержали 320 парламентариев.