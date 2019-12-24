Зеленский подписал закон о ГБР, автоматически отправив Трубу в отставку

Президент Владимир Зеленский сегодня подписал, принятый Верховной Радой закон о перезапуске Государственного бюро расследований, согласно которому будет уволен и его руководитель Роман Труба. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на пресс-службу парламента.

Так, закон изменяет правовой статус ГБР, его организационную и территориальную структуру, численность аппарата бюро, основания для привлечения сотрудников ГБР к дисциплинарной ответственности. Отменяется конкурс на должности первого заместителя и заместителя директора ГБР, передав ему право самому назначать заместителей.

Документом предусматривается перевод в ГБР следователей и прокуроров, которые расследовали в Генеральной прокуратуре дела по убийствам на Евромайдане в феврале 2014 года.

Напомним, ранее портал "Комментарии" анализировал процессы реформирования ГБР и что это сулит в перспективе для сохранения правопорядка и законности.



