Зеленский уволил двух губернаторов, не проработавших и полгода

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Президент Владимир Зеленский уволил с занимаемых должностей главу Закарпатской ОГА Владимира Бондаренко и главу Львовской ОГА Маркияна Мальского. Об этом глава государства заявил на заседании Совета развития общин и территорий.
"Я еще раз хочу поблагодарить всех. Поблагодарить двух глав областных государственных администраций. Я принял решение их уволить. Не потому, что они какие-то люди неопытные или не чисты на руку. А потому, что в этих двух областях мы не увидели ни одного результата", - сказал глава государства.
Он также поблагодарил уволенных чиновников за работу.
Как сообщал сайт "Комментарии", 6 июля Владимир Бондаренко был назначен главой Закарпатской областной государственной администрации.
5 июля Владимир Зеленский назначил председателем Львовской ОГА Маркиян Мальского.
Напомним, 22 ноября Владимир Зеленский назначил губернатором Хмельницкой области Дмитрия Габинета. Ранее главой Одесской облгосадминистрации был назначен Максим Куций.
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