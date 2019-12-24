Зеленский уволил двух губернаторов, не проработавших и полгода

Президент Владимир Зеленский уволил с занимаемых должностей главу Закарпатской ОГА Владимира Бондаренко и главу Львовской ОГА Маркияна Мальского. Об этом глава государства заявил на заседании Совета развития общин и территорий.



"Я еще раз хочу поблагодарить всех. Поблагодарить двух глав областных государственных администраций. Я принял решение их уволить. Не потому, что они какие-то люди неопытные или не чисты на руку. А потому, что в этих двух областях мы не увидели ни одного результата", - сказал глава государства.



Он также поблагодарил уволенных чиновников за работу.

Как сообщал сайт "Комментарии", 6 июля Владимир Бондаренко был назначен главой Закарпатской областной государственной администрации.



5 июля Владимир Зеленский назначил председателем Львовской ОГА Маркиян Мальского.

Напомним, 22 ноября Владимир Зеленский назначил губернатором Хмельницкой области Дмитрия Габинета. Ранее главой Одесской облгосадминистрации был назначен Максим Куций.