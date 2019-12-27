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Зеленский уволил бывшего главу СБУ в запас

Грицаку оставили право ношения военной формы

сегодня, 20:20
Автор:

• Мария Чиренко

Президент Владимир Зеленский уволил с военной службы бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Грицака. Об этом сказано в соответствующем указе №963/2019, обнародованном на сайте главы государства.

"Уволить генерала армии Украины Грицака Василия Сергеевича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий", - говорится в документе.

В то же время, Грицаку оставили право ношения военной формы.

Как сообщал сайт "Комментарии", в ноябре Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное производство в отношении бывшего главы СБУ Василия Грицака по решению Высшего Антикоррупционного суда. Бывшему руководителю спецслужбы инкриминируют превышение служебных полномочий.

Напомним, в мае Василий Грицак подал президенту Владимиру Зеленскому рапорт об отставке. Однако Верховная Рада предыдущего созыва не поддержала представление президента на увольнение Грицака.

29 августа Верховная Рада уволила Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины. 

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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/9632019-31725
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