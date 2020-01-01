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Зеленский оригинально поздравил украинцев с Новым годом

Глава государства поздравил украинцев вместе с известными артистами и спортсменами

сегодня, 00:41
Автор:

• Мария Чиренко

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с новым годом. Видео обнародовано на сайте главы государства.

"В нашей истории много эпизодов, которые нас объединяют. И мы научились быть единой страной эпизодически. В новом году нам надо быть единой страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей - научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны. Ведь мы представляем его одинаково: это успешная и процветающая страна, где нет войны. Страна, которая вернула своих людей и свои территории", - сказал Зеленский.

Глава государства обратился к жителям Украины также на крымскотатарском и венгерском языках.

"Дорогие украинцы! В Новом 2020 году я желаю всем нам уважать друг друг друга, быть здоровыми, иметь достаток и много поводов улыбаться", - сказал он.

Кроме того, в ролике приняли участие политики, артисты и спортсмены, которые представляли разные регионы Украины. Так, к украинцам обратились премьер-министр Алексей Гончарук, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, Леонид Кравчук, телеведущие Маша Ефросинина и Лилия Ребрик, артисты "Студии Квартал 95", Оля Полякова, Олег Винник, Потап, Джамала, DZIDZIO, спортсмены Олег Верняев, Сергей Бубка, Денис Силантьев, Жан Беленюк, Александр Усик и др. 


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