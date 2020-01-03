«Квартал» заплатил Зеленскому в прошлом году почти 5 млн грн

Президент Владимир Зеленский получил в 2019 году от ООО "Квартал 95" более 4,98 млн грн в качестве роялти и компенсации за использование торговой марки.



Соответствующие изменения в декларацию о доходах президента были внесены 27 декабря 2019 года.



Так, в качестве роялти от использования торговой марки в 2019 году Зеленский получил 4,88 млн грн, а сумма компенсации за использование торговой марки составила 104 тыс. грн.





Отметим, согласно декларации о доходах за 2018 год, Владимир Зеленский заработал 9,71 млн грн, а его жена - 4,91 млн грн. Наличными и на депозитах у супругов более 630 тыс. долл, свыше 1,25 млн грн и более 100 тыс. евро. У супругов есть квартиры в Киеве, аннексированном Крыму (Ялте), Великобритании, и недостроенные отельные номера в Грузии, а также особняки в Киевской области и в Италии. Также Зеленским принадлежат множество патентов, авторские права. Супруги являются конечными бенефициарами ряда компаний, зарегистрированных в офшорных зонах. Зеленским принадлежат автомобили RANGE ROVER и MERCEDES S 500, часы элитных торговых марок BREGUET, Piaget, Roleх, Tag Heuer и др.

