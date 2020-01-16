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Зеленский изменил возраст и сроки призыва в украинскую армию

Президент подписал указ о призыве в армию с 18-ти лет

сегодня, 13:48
Автор:

• Екатерина Белоброва

Сегодня глава государства Владимир Зеленский  подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году. Документ опубликован на сайте Офиса президента.

Так, ранее призывной возраст в Украине состоял в 20-27 лет. Теперь, по распоряжению гаранта Конституции, возраст для отправки в армию начинается с достижения совершеннолетия - 18-ти лет . Крайний возраст призыва остается на отметке - 27.

Сроки призыва увеличиваются, а именно: весенний  будет проходить в  апреле-июне 2020 года (ранее - апрель-май), осенний - в октябре-декабре 2020 года (ранее - октябрь-ноябрь).

Кроме того, указом президента предусмотрен и пункт об  увольнении в запас военнослужащих срочной службы, которые имеют степень высшего образования специалист или магистр и выслуживших установленные сроки срочной военной службы и других: в апреле - июне 2020 года; в октябре - декабре 2020 года.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава государства Владимир Зеленский внес изменения в стандарты воинских званий. Закон, в частности, предусматривает введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил в соответствии с "NATO Code" по STNAG 2116.

Ожидается, что реализация норм документа сможет повысить роль сержантского и старшинского состава в обучении и воспитании подчиненных и выполнения ими поставленных задач.


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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/132020-31825
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