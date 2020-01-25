День рождения Зеленского отметили «мило» и «без пафоса», - СМИ

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Сегодня главе
Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 42 года. В Офисе президента именинника
не оставили без внимания, но отметили день рождения скромно и без излишней
пышности. Об этом стало известно "Украинской правде" из своих источников.
Так, "все было
скромно, без пафоса", а еще и "неожиданно для самого президента". По словам
источников, на празднестве "было все довольно мило, даже демократично".
Сообщается, что Зеленского
поздравляли около 30-40 минут. Из угощений было – сухое вино и шампанское.
Одарить виновника торжества пожеланиями пришло все руководство ОП: глава Андрей
Богдан, его заместители Кирилл Тимошенко, Юрий Костюк, Юлия Ковалив, Андрей
Смирнов, первый замглавы ОП Сергей Трофимов. Присутствовали также помощники
президента – Сергей Шефир и Андрей Ермак. Был тут и весь арсенал Кабинета
министров вместе с руководителем правительства Алексеем Гончаруком. Верховную
Раду представляли ее председатель Дмитрий Разумков, первый вице-спикер
Руслан Стефанчук, а также руководство фракции "Слуга народа" в лицах Давида
Арахамии и Александра Корниенко.
Первым произносил
тост Разумков, при этом, выбрали его не просто так: "решили, что ему надо дать
слово первому, потому что у нас парламентско-президентская страна".
Ранее портал "Комментарии"
писал, что Зеленский рассказал о своем еврейском детстве и отношении к религии.
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