День рождения Зеленского отметили «мило» и «без пафоса», - СМИ

Сегодня главе Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 42 года. В Офисе президента именинника не оставили без внимания, но отметили день рождения скромно и без излишней пышности. Об этом стало известно "Украинской правде" из своих источников.

Так, "все было скромно, без пафоса", а еще и "неожиданно для самого президента". По словам источников, на празднестве "было все довольно мило, даже демократично".

Сообщается, что Зеленского поздравляли около 30-40 минут. Из угощений было – сухое вино и шампанское. Одарить виновника торжества пожеланиями пришло все руководство ОП: глава Андрей Богдан, его заместители Кирилл Тимошенко, Юрий Костюк, Юлия Ковалив, Андрей Смирнов, первый замглавы ОП Сергей Трофимов. Присутствовали также помощники президента – Сергей Шефир и Андрей Ермак. Был тут и весь арсенал Кабинета министров вместе с руководителем правительства Алексеем Гончаруком. Верховную Раду представляли ее председатель Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, а также руководство фракции "Слуга народа" в лицах Давида Арахамии и Александра Корниенко.

Первым произносил тост Разумков, при этом, выбрали его не просто так: "решили, что ему надо дать слово первому, потому что у нас парламентско-президентская страна".

Ранее портал "Комментарии" писал, что Зеленский рассказал о своем еврейском детстве и отношении к религии.

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