"Аттракцион неслыханной щедрости": Зеленский подарит детям 23 тонны игрушек

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Украинский гарант Владимир Зеленский распорядился передать детским домам и больницам детские игрушки, которые забраковали на таможне Черноморского Рыбпорта Одесской области. Об этом сам президент написал на своей странице в Facebook.
По словам Зеленского, 23 тонны иностранных игрушек были доставлены на завод еще в конце 2019 года, но компания, которая занимается растаможкой, по непредвиденным обстоятельствам отказалась от посылки в пользу государства.
"Для чиновников это просто статистика. А для детей - это 23 тонны радости и счастья. Считаю, что игрушки не должны покрываться пылью на таможенных складах или еще хуже - "по-тихому" распродаваться недобросовестными лицами", - указал гарант в сообщении.
Таким образом, Зеленский направил распоряжение Кабинету министров организовать проверку груза, чтобы убедиться в их безопасности для малышей и взрослых, а также проследить за доставкой в детские дома и больницы с малолетними пациентами.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Офис президента отключил возможность комментирования своих публикаций в Instagram из-за большого наплыва ботов.
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