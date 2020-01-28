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"Аттракцион неслыханной щедрости": Зеленский подарит детям 23 тонны игрушек

Президент поручил Кабмину раздать игрушки, конфискованные с таможни под Одессой

сегодня, 19:19
Автор:

• Екатерина Белоброва

Украинский гарант Владимир Зеленский распорядился передать детским домам и больницам детские игрушки, которые забраковали на таможне Черноморского Рыбпорта Одесской области. Об этом сам президент написал на своей странице в Facebook.

По словам Зеленского, 23 тонны иностранных игрушек были доставлены на завод еще в конце 2019 года, но компания, которая занимается растаможкой, по непредвиденным обстоятельствам отказалась от посылки в пользу государства.

"Для чиновников это просто статистика. А для детей - это 23 тонны радости и счастья. Считаю, что игрушки не должны покрываться пылью на таможенных складах или еще хуже - "по-тихому" распродаваться недобросовестными лицами", - указал гарант в сообщении.

Таким образом, Зеленский направил распоряжение Кабинету министров организовать проверку груза, чтобы убедиться в их безопасности для малышей и взрослых, а также проследить за доставкой в детские дома и больницы с малолетними пациентами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Офис президента отключил возможность комментирования своих публикаций в Instagram из-за большого наплыва ботов.


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