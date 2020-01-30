Стало известно, когда состоится встреча Зеленского с Помпео

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с государственным секретарем США Майк Помпео состоится 31 января. Сообщается, что Помпео и Зеленский также выйдут к СМИ в 12:00. Об этом сообщили в Офисе президента.



Напомним, что 30 декабря Госдепартамент США сообщил, что Майк Помпео хотел 3 января приехать с визитом в Киев и встретиться с руководством государства, представителями религиозных организаций, гражданского общества и бизнеса. Планировалось также его участие в чествовании памяти погибших на Донбассе. После Украины Помпео планировал в течение 3-7 января посетить Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Но 1 января поездку перенесли на неопределенный срок из-за необходимости находиться в Вашингтоне и реагировать на ситуацию в Ираке, где перед тем произошло нападение на посольство США в Багдаде.



Как ранее сообщало издание "Комментарии", Зеленский расширил штат СНБО.



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