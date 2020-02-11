Зеленский рассказал, сколько ему удается спать

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Президент Украины Владимир Зеленский признался,
что на сон тратит не больше 6 часов. Об этом он сказал в видеоролике, который
сегодня появился на официальной странице Офиса президента в Facebook.
На вопрос о том, сколько часов уходит на сон,
Зеленский ответил следующее: "максимум шесть часов". При этом, украинский
гарант отметил, что ему нравится быть президентом, а именно – ценит ответственность.
"Для меня - это плюс. Я хочу помочь, если у тебя есть возможности. А президентство дает возможности, где я могу каждый день что-то сделать, чтобы не просто так я прожил этот день. Так что мне это нравится", - рассказал глава государства.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский провел официальную встречу с Его Святейшеством Папой Франциском.
"Главное, о чем мы говорили, – это мир. Он даже назвал меня "Президентом мира" – вот такой у меня сейчас имидж в Европе", - сказал Зеленский по итогам аудиенции у Папы.
Президент отметил, что просил у Папы
Франциска помощь по освобождению пленных на Донбассе и незаконно осужденных
украинцев в России и аннексированном Крыму.
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