Зеленский рассказал, сколько ему удается спать

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что на сон тратит не больше 6 часов. Об этом он сказал в видеоролике, который сегодня появился на официальной странице Офиса президента в Facebook.



На вопрос о том, сколько часов уходит на сон, Зеленский ответил следующее: "максимум шесть часов". При этом, украинский гарант отметил, что ему нравится быть президентом, а именно – ценит ответственность.

"Для меня - это плюс. Я хочу помочь, если у тебя есть возможности. А президентство дает возможности, где я могу каждый день что-то сделать, чтобы не просто так я прожил этот день. Так что мне это нравится", - рассказал глава государства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский провел официальную встречу с Его Святейшеством Папой Франциском.

"Главное, о чем мы говорили, – это мир. Он даже назвал меня "Президентом мира" – вот такой у меня сейчас имидж в Европе", - сказал Зеленский по итогам аудиенции у Папы.

Президент отметил, что просил у Папы Франциска помощь по освобождению пленных на Донбассе и незаконно осужденных украинцев в России и аннексированном Крыму.

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