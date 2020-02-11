«Чувствую вину»: Зеленский о «зашкварившихся» нардепах от «Слуги народа»

Президент Украины Владимир Зеленский чувствует вину из-за "зашкваров" нардепов от партии "Слуга народа" и на себе. Об этом он сказал в видеоролике, который сегодня появился на официальной странице Офиса президента в Facebook.

"Для меня если какой-то депутат партии "Слуга народа", если он там, есть такое слово "зашкварился", я чувствую на себе эту вину, потому что этот человек в партии "Слуга народа", - рассказал Зеленский. – Но мы не можем проконтролировать всех депутатов".

Однако глава государства добавил, что следует производить очистку, как и предполагалось ранее.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский считает, что в парламенте "друзей немного".

"Я вас очень прошу, давайте все выполнять наши обещания нашим гражданам, потому что в Верховной Раде, к сожалению, друзей немного", - обратился Зеленский к "слугам народа".

По словам президента, его команда должна выполнить все обещанное своим избирателям.

"Вот все, что мы пообещали – закончить войну, государство в смартфоне, новый избирательный кодекс, новая налоговая система – мы должны все это сделать", - рассказал глава государства.

Напомним, после принятого 4 февраля в первом чтении законопроекта, который позволяет сократить количество украинских нардепов с 450 до 300 (но только в следующем созыве и только при условии прохождения документа во втором чтении, что возможно только на следующей сессии при наличии конституционного большинства в триста голосов), издание "Комментарии" опросило несколько десятков экспертов. Мы спрашивали, кого из действующих нардепов стоило бы лишить мандата – и почему. А также – о критериях, по которым могут устроить "зачистку" списков в будущем.

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