У Зеленского отрицают встречу с секретарем Совбеза России

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Президент Украины Владимир Зеленский не встречался в Омане с
секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Об этом на своей
странице в Facebook написала пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.
По ее словам, в сюжете программы "Схемы" шла речь о встрече президента и представителя РФ Патрушева, однако они никогда не встречались и не говорили.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о встрече Патрушева с Зеленским не соответствует действительности. Песков сказал, что это все вранье.
Напомним, Патрушев занимает пост секретаря Совета безопасности России и является одним из самых близких к Путину людей.
Как сообщало издание "Комментарии", 13 января в программе “Схемы” журналисты "Радио Свобода" рассказали о том, что президент Украины Владимир Зеленский улетел из Омана на том же самолете, на котором туда прилетел бывший директор ФСБ Николай Патрушевым. Представители СМИ не исключили, что у них была встреча.
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