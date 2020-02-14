У Зеленского отрицают встречу с секретарем Совбеза России

Президент Украины Владимир Зеленский не встречался в Омане с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.

По ее словам, в сюжете программы "Схемы" шла речь о встрече президента и представителя РФ Патрушева, однако они никогда не встречались и не говорили.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о встрече Патрушева с Зеленским не соответствует действительности. Песков сказал, что это все вранье.

Напомним, Патрушев занимает пост секретаря Совета безопасности России и является одним из самых близких к Путину людей.

Как сообщало издание "Комментарии", 13 января в программе “Схемы” журналисты "Радио Свобода" рассказали о том, что президент Украины Владимир Зеленский улетел из Омана на том же самолете, на котором туда прилетел бывший директор ФСБ Николай Патрушевым. Представители СМИ не исключили, что у них была встреча.

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