Если в Украине станет больше больных коронавирусом, медикам придется выбирать, кому жить, – Зеленский

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Президент Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова Савика
Шустера" заявил, что если количество больных коронавирусом в Украине вырастет до
10%, то медикам придется выбирать, кому жить.
Глава государства отмечает, что на сегодняшний день в Украине удается
неплохо контролировать ситуацию. Но многое зависит от самих украинцев и того,
как они поведут себя в ближайшие выходные, когда большинство жителей нашей
страны будут праздновать Пасху.
"В следующем году пойдем в церковь, а сейчас необходимо терпение и нужно
подумать не сердцем, а головой", – заявил Зеленский.
Мы сделали много вещей, чтобы людям было более-менее комфортно провести
Пасху дома. Мы договорились со священнослужителями, чтобы на всех каналах
транслировались богослужения разных церквей, договорились с "Укрпочтой" о
доставке необходимых для празднования Пасхи продуктов – все для того, чтобы
людям не приходилось выходить из дому".
Также президент заявил, что сейчас для Украины главное сохранить жизни
людей, а власть должна беспокоиться о том, чтобы жителям нашей страны было что
кушать.
Кроме того, Зеленский анонсировал на 24 апреля обращение правительства к
людям, во время которого будут обсуждаться условия смягчения карантинных мер. Частично
будут выходить люди на работу, будут открываться некоторые предприятия, в
средине мая будут постепенно запускать транспорт. Но все это будет возможным,
только если в стране не будет второй волны заболевания коронавирусом.
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