Если в Украине станет больше больных коронавирусом, медикам придется выбирать, кому жить, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил, что если количество больных коронавирусом в Украине вырастет до 10%, то медикам придется выбирать, кому жить.



Глава государства отмечает, что на сегодняшний день в Украине удается неплохо контролировать ситуацию. Но многое зависит от самих украинцев и того, как они поведут себя в ближайшие выходные, когда большинство жителей нашей страны будут праздновать Пасху.

"В следующем году пойдем в церковь, а сейчас необходимо терпение и нужно подумать не сердцем, а головой", – заявил Зеленский.

Мы сделали много вещей, чтобы людям было более-менее комфортно провести Пасху дома. Мы договорились со священнослужителями, чтобы на всех каналах транслировались богослужения разных церквей, договорились с "Укрпочтой" о доставке необходимых для празднования Пасхи продуктов – все для того, чтобы людям не приходилось выходить из дому".

Также президент заявил, что сейчас для Украины главное сохранить жизни людей, а власть должна беспокоиться о том, чтобы жителям нашей страны было что кушать.

Кроме того, Зеленский анонсировал на 24 апреля обращение правительства к людям, во время которого будут обсуждаться условия смягчения карантинных мер. Частично будут выходить люди на работу, будут открываться некоторые предприятия, в средине мая будут постепенно запускать транспорт. Но все это будет возможным, только если в стране не будет второй волны заболевания коронавирусом.

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