Украинцы против карантина: новая петиция к Зеленскому

От Зеленского потребовали восстановить транспортное сообщение между городами. Соответствующая петиция появилась на официальном сайте главы государства.

Электронный документ зарегистрирован под номером №22/093274-эп.

"Немедленное восстановление автобусного и железнодорожного сообщения между областными центрами Украины, на второй же день, смягчение карантина с возможностью находиться в поезде 2/3 пассажиров от полного заполнения вагона с соблюдением масочного режима всеми пассажирами без исключения", - сказано в документе.

Отметим, что петиция набрала 243 голоса. Для того, чтобы ее рассмотрел президент, необходимо 25 тысяч. Для сбора подписей выделено еще 89 дней.

Как сообщал портал "Комментарии", в каждой области Украины установят КПП и будут проводить температурный скрининг.

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