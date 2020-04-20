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Украинцы против карантина: новая петиция к Зеленскому

Автор петиции выступает за возобновление пассажирского сообщения между городами

сегодня, 17:38 1228
Автор:

• Сергей Медведев

Украинцы против карантина: новая петиция к Зеленскому

От Зеленского потребовали восстановить транспортное сообщение между городами. Соответствующая петиция появилась на официальном сайте главы государства.

Электронный документ зарегистрирован под номером №22/093274-эп.

"Немедленное восстановление автобусного и железнодорожного сообщения между областными центрами Украины, на второй же день, смягчение карантина с возможностью находиться в поезде 2/3 пассажиров от полного заполнения вагона с соблюдением масочного режима всеми пассажирами без исключения", - сказано в документе.

Отметим, что петиция набрала 243 голоса. Для того, чтобы ее рассмотрел президент, необходимо 25 тысяч. Для сбора подписей выделено еще 89 дней.

Как сообщал портал "Комментарии", в каждой области Украины установят КПП и будут проводить температурный скрининг.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1864823-zelenskogo-prosyat-vidnoviti-avtobusne-ta-zaliznichnogo-spoluchennya-mizh-mistami-ukrayini
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