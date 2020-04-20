Украинцы против карантина: новая петиция к Зеленскому

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
7088.26
ETH/USD
180.22
LTC/USD
42.01
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
29.77
RUB/UAH
0.37
От Зеленского потребовали восстановить транспортное сообщение между городами. Соответствующая петиция появилась на официальном сайте главы государства.
Электронный документ зарегистрирован под номером №22/093274-эп.
"Немедленное восстановление автобусного и железнодорожного сообщения между областными центрами Украины, на второй же день, смягчение карантина с возможностью находиться в поезде 2/3 пассажиров от полного заполнения вагона с соблюдением масочного режима всеми пассажирами без исключения", - сказано в документе.
Отметим, что петиция набрала 243 голоса. Для того, чтобы ее рассмотрел президент, необходимо 25 тысяч. Для сбора подписей выделено еще 89 дней.
Как сообщал портал "Комментарии", в каждой области Украины установят КПП и будут проводить температурный скрининг.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости