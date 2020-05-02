«Тяжелый эпизод нашей новой истории»: Зеленский о годовщине событий 2 мая в Одессе

Трагические события в Одессе, которые произошли 2 мая шесть лет назад, следует помнить каждому украинцу, а государству – обеспечить расследование страшных обстоятельств того дня. Об этом написал украинский президент Владимир Зеленский на странице в Facebook.

Гарант написал, что Одесса – это город открытых и искренних людей, неповторимого колорита и особого "одесского" оптимизма. И для него Одесса является синонимом добра, тепла и солнца.

"И, к величайшему сожалению, 2 мая 2014 года в историю этого прекрасного города была вписана трагическая, кровавая страница, - заявил Зеленский. - Сегодня – шестая годовщина гибели людей во время массовых акций в Одессе. Я выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших".

Глава государства напомнил, что тот черный день забрал почти полсотни человеческих жизней.

"Это тяжелый эпизод нашей новой истории, но мы обязательно должны его помнить, если хотим строить современную и сильную Украину. Ведь только сильная страна откровенно говорит не только о своих достижениях, но и о собственных трагедиях", - считает президент.

Вопрос "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014 года?" - является одним из самых болезненных в нашем обществе, добавил Зеленский. Президент убежден, что "государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств того ужасного дня", а каждый из нас – сделать все, чтобы подобное больше никогда не повторилось.

"Наш общий вызов – вместе сделать все, чтобы люди в Украине больше никогда не погибали ради идеологических или политических целей". Чтобы Украина была землей не раздора, а братства. Где Львов, Одесса, Днепр, Донецк и Симферополь – мирная, процветающая и единая страна", - резюмировал Зеленский.

Как писали "Комментарии", в годовщину событий 2 мая в Одессе полицейские приступили к усиленной охране.

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