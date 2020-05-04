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Зеленский изменил возрастные требования к военнослужащим в СБУ

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым внес изменения условий для получения военных званий на службе в СБУ

сегодня, 20:16
Автор:

• Екатерина Белоброва

Зеленский изменил возрастные требования к военнослужащим в СБУ

Сегодня украинский гарант Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому внес изменения в положение о прохождении военной службы в Службе безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, согласно внесенным изменениям, предельный возраст пребывания на службе в СБУ определяется согласно закону "О воинской обязанности и военной службе" - до 45 лет для рядовых, сержантов и старшин; до 45 лет для младшего офицерского состава; до 50 лет для старшего офицерского состава; до 55 лет для полковников и до 60 лет - для высшего офицерского состава.

Кроме того, в положении указано, что на военную службу по контракту в СБУ принимаются граждане Украины в соответствии с вышеуказанным законом.

Положение дополнено пунктом о приостановлении службы для тех, кто самовольно оставил подразделение СБУ, дезертировал или добровольно сдался в плен. Для этих лиц приостановление службы осуществляется со дня внесения соответствующих сведений в ЕРДР на основании заявления с подписью главы СБУ или его замов.

После приостановки службы такие лица освобождаются от должностей, приостанавливаются контракт о прохождении военной службы, а также выплата денежного и других видов обеспечения. Время приостановления военной службы не засчитывается в срок выслуги, на лиц не распространяются льготы и социальные гарантии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава СБУ Иван Баканов рассказывал о перспективах реформы ведомства.



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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/1652020-33557
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