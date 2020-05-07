Администратор фан-страницы Зеленского пожаловался на карантин: Слуги народа морят нас голодом

Администрация фан-страницы президента Украины Владимира Зеленского опубликовала гневный пост, в котором обвиняет власть в том, что их оставили без средств существования на фоне карантина из-за коронавируса в стране. Пост опубликован на фан-странице "Команда Зеленского Полтава". Об этом пишут "Буквы".



В обращении к подписчикам администратор страницы написал, что во время карантина его семья осталась без средств к существованию. "У меня на 5 человек семьи осталось 50 грн", – написал он.

Администратор сообщества написал, что не может понять, почему власть все дальше продлевает карантин, в то же время не выплачивая жителям страны зарплаты и соцпомощь, как это происходит в странах Европы и США.

"Зачем наш великий глава страны, за которого мы же и голосовали, и другие персоны из "Слуги народа" морят нас голодом? Почему не принимается моментальное решение выплачивать помощь безработным, выплачивать пенсионерам, мамам-одиночкам, студентам? За что платить за учебу студентам? За что оплачивать коммунальные услуги? За что кушать, в конце концов? Как можно так обращаться к своему народу, к своим гражданам?", – говорится в сообщении.

Владелец страницы также призвал людей рассказывать во всех соцсетях и на всех сайтах о том, что люди голодают в то время, как власть ничего не делает. Он полагает, что достучаться до власти можно только таким способом.

Гневный пост собрал в несколько раз больше лайков и репостов, чем сама страница с момента ее создания.





Некоторые пользователи соцсети в комментарии написали, что происходящая сейчас ситуация является следствием выбора самих украинцев, которые отдавали свои голоса за нынешнюю власть на выборах. Автор поста на это возражение ответил, что никто не ожидал, что все так получится.

















Многие напомнили автору гневного поста знаменитую фразу "Какая разница?", озвученную президентом Зеленским в его новогоднем обращении. Другие предложили не жаловаться, а включить "95 Квартал" или сериал "Слуга народа".













Некоторые предложили автору не возмущаться в сети, а выйти на акцию протеста.







Ранее "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский за год на посту президента заработал 320 тысяч 727 гривень и 27 копеек.

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