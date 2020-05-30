Зеленский опубликовал декларацию за 2019 год: что в ней

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Документ обнародован в реестре деклараций.

Согласно декларации, доходы президента и членов его семьи в 2019 году составили 28 602 468 грн. Налоги, которые семья заплатила в бюджет, равны 3 млн 600 тыс. грн.

Сообщается, что с мая 2019 года Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает заработную плату в Государственном управлении делами. Президентская зарплата с мая по декабрь - 208 787 грн.

Отметим, что в отчетном периоде зафиксирован рост зарплаты жены и уменьшение зарплаты и доходов от предпринимательской деятельности Зеленского. Так, в 2019 году семья Зеленских получила денежные средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн, а также осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн.

Кроме того, президент задекларировал 4 млн 423 тыс. грн, которые были полученные от продажи недвижимого имущества в Киеве, на улице Большой Васильковской, что принадлежало его жене. Еще семья осуществила продажу корпоративных прав всех 12 украинских предприятий семье Сергея Шефира на сумму 246 тыс. 144 грн.

В ОП сообщают, что Зеленский весной прошлого года лишился акций компании Green Family LTD, а также всех 4 торговых марок, которые были зарегистрированы в Российской Федерации. Также гарант не имеет сейчас корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited.

Однако Зеленский и в дальнейшем остается владельцем количества крупных торговых марок. В 2019 году были зарегистрированы две торговые марки "Слуга народу" на его имя. Тогда компания PricewaterhouseCoopers провела оценку нескольких торговых марок. ОП, со ссылкой на соответствующий отчет, пишет, что стоимость торговой марки "Вечерний квартал" составляет 45 млн 810 тыс. грн. Стоимость торговой марки "Рассмеши комика", которая также была оценена этой компанией Большой четверки, составила 14 млн 650 тыс. грн. На основании произведенной оценки Зеленский получил роялти от использования торговых марок в сумме 5 млн 48 тыс. грн, поэтому его доходы по сравнению с предыдущим годом выросли.

Также семья получила 3 млн 200 тыс. грн за предоставление в аренду квартиры на территории Великобритании.

В 2019 году Елена Зеленская получила заем от Сергея Шефира в размере 5 млн грн. Ссуда была возвращена до конца отчетного года.

А еще Зеленский потратил в 2019 году 11 млн 500 тыс. грн как взнос в избирательный фонд кандидата на президентских выборах. На оплату консультативных услуг компании PricewaterhouseCoopers потрачено 567 тыс. 875 грн.

Отмечается, что поездка Зеленского в Султанат Оман оплачивалась за счет жены. Согласно законодательству, расходы и сделки членов семьи не декларируются.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в годовщину своего пребывания на посту лидера страны около трех часов беседовал с журналистами. "Комментарии" разобрали ключевые моменты пресс-конференции.

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