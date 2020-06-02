Зеленский: "Проблему кадрового голода в Украине решит высшее образование"

Глава государства Владимир Зеленский сегодня провел встречу с ректорами и заведующими высших учебных заведений для обсуждения проблематики образования в Украине, финансовой автономии и повышения уровня зарплат преподавателям. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Офиса президента.

Так, украинский гарант поднял одну из самых наболевших проблем, прежде всего, экономики - острый кадровый дефицит.

"Если мы ничего не будем решать именно с вами, то кадровый голод в стране так и останется. Эту проблему государство должно решать совместно с высшим образованием", - подчеркнул Зеленский.

При этом президент отметил, что из миллиона студентов, которые сегодня получат высшее образование в Украине, лишь часть из них останется использовать полученные знания и навыки на родине: многие мечтают реализовать свой потенциал заграницей.

"Зачем вы тратили свой опыт, зачем государство тратило свои деньги, если мы потом не можем привлечь к работе этих действительно талантливых студентов?", - обратился гарант с риторическим вопросом к ректорам.

В свою очередь, присутствующий на совещании председатель парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак расскзал, что теперь в контрактах с ректорами будут появляться показатели эффективности за определенное время и механизмы проверки этих показателей.

"Наши планы до конца 2020 года делятся на две части: тактические планы - это проведение вступительной кампании, и финансовая автономия. У нас есть много планов. Комитет всегда открыт к сотрудничеству", - воодушевил он глав украинской науки и просвещения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о призыве президента Владимира Зеленского к украинским заробитчанам, чтоб они вернулись домой на выгодных условиях для частного предпринимательства.

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