Зеленский лично позвонил главе Укрэксимбанка по поводу дорогих кредитов

Бизнесмены в Хмельницкой области пожаловались президенту Украины Владимиру Зеленскому на проблемы с реструктуризацией своих кредитов в Укрэксимбанке, после чего глава государства лично позвонил главе банка Евгению Мецгеру. Об этом сообщили в издании Экономическая правда.

В ходе рабочей встречи президента Украины с предпринимателями в Хмельницком последние пожаловались Владимиру Александровичу на невозможность реструктуризации кредитов в Укрэксимбанке в течение месяца.

В ходе первого разговора представителей президента с главой банка последний пообещал, что вопрос решит управляющая Хмельницкого филиала Татьяна Лундышева. Но ее ответ не устроил представителей бизнеса.

После этого президент Украины Владимир Зеленский лично позвонил главе Укрэксимбанка Евгению Мецгеру.

"Люди жалуются, что вы не выдаете никаких кредитов. А также, что банк не предоставляет отсрочки уплаты тела кредита. Для чего ты отправляешь их к Лундышевой, если бизнесмены не могут решить вопрос в Киеве? Жень, послушай меня, здесь не вопрос одной компании, это разные компании. Значит это происходит у вас по всей стране. Это глобально решаете вы", — заявил Зеленский в ходе разговора.

Также глава государства заявил, что в Укрэксимбанке нет решения в банковской системе об отсрочке людям, поэтому Мецгер обязан это решить и рассказать об этом обществу, чтобы больше не возникало вопросов.

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