Офис президента опубликовал фото нарушения карантина Зеленским

Офис президента Украины опубликовал фотографию, на которой президент Украины Владимир Зеленский нарушает общенациональный карантин в стране, выпивая кофе в одной из кофеен Хмельницкого вместе с делегацией. Соответствующее фото опубликовано в официальном Telegram-канале Офиса президента Украины.

Согласно действующему карантинному ограничению, кафе, рестораны, бары и другие заведения общественного питания не имеют права принимать посетителей внутри помещений. Обслуживание разрешено только на террасах и летних площадках с обязательным соблюдением социальной дистанции. Также разрешена работа на вынос и на доставку.

"Первые кафе выходят из карантина, приходим в себя понемножку от коронавирусной пандемии", — написал глава государства или его представитель в официальном аккаунте Twitter Владимира Зеленского.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский лично позвонил главе Укрэксимбанка Евгению Мецгеру после жалоб хмельницких бизнесменов на невозможность реструктуризации кредитов в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19.

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