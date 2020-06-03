Офис президента опубликовал фото нарушения карантина Зеленским

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Офис президента Украины опубликовал фотографию, на которой
президент Украины Владимир Зеленский нарушает общенациональный карантин в
стране, выпивая кофе в одной из кофеен Хмельницкого вместе с делегацией.
Соответствующее фото опубликовано в официальном Telegram-канале Офиса президента
Украины.
Согласно действующему карантинному ограничению, кафе,
рестораны, бары и другие заведения общественного питания не имеют права
принимать посетителей внутри помещений. Обслуживание разрешено только на
террасах и летних площадках с обязательным соблюдением социальной дистанции.
Также разрешена работа на вынос и на доставку.
"Первые кафе выходят из карантина, приходим в себя
понемножку от коронавирусной пандемии", — написал глава государства или его представитель
в официальном аккаунте Twitter Владимира Зеленского.
Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир
Зеленский лично позвонил главе Укрэксимбанка Евгению Мецгеру после жалоб
хмельницких бизнесменов на невозможность реструктуризации кредитов в условиях
распространения пандемии коронавируса Covid-19.
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