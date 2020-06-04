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Зеленский готов заплатить штраф за нарушение карантина

Президент Украины согласился оплатить штраф, если нарушил карантин

сегодня, 18:41
Автор:

Антон Корнилов

Зеленский готов заплатить штраф за нарушение карантина Президент Украины Владимир Зеленский согласился оплатить штраф за нарушение карантина в ходе своего рабочего визита в Хмельницкий. В среду, 3 июня, президент с делегацией выпил кофе в одном из заведений Хмельницкого. Об этом глава государства заявил в ответ на вопрос журналиста во время пресс-конференции в Хмельницкой области.

"Я готов отдать штраф, если что-то нарушил. Да-да, так и есть, мне сказали, пригласили, я зашел и все там проверил", — сказал Зеленский.

При этом главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский посетил кофейню в рамках проверки, а не с целью нарушения. При этом глава государства выпил кофе.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский в среду, 3 июня, вместе со своей делегацией в ходе рабочего визита в Хмельницкий посетил одну из городских кофеен, где выпил кофе, чем нарушил общенациональный карантин в стране, поскольку заведениям разрешили работать только с пятницы, 5 июня.


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Источник: comments.ua
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