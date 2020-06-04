Зеленский готов заплатить штраф за нарушение карантина

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"Я готов отдать штраф, если что-то нарушил. Да-да, так и
есть, мне сказали, пригласили, я зашел и все там проверил", — сказал Зеленский.
При этом главный санитарный врач Украины и заместитель
министра здравоохранения страны Виктор Ляшко рассказал, что президент Украины
Владимир Зеленский посетил кофейню в рамках проверки, а не с целью нарушения.
При этом глава государства выпил кофе.
Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир
Зеленский в среду, 3 июня, вместе со своей делегацией в ходе рабочего визита в
Хмельницкий посетил одну из городских кофеен, где выпил кофе, чем нарушил общенациональный карантин в стране, поскольку заведениям разрешили работать
только с пятницы, 5 июня.
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