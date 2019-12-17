Что будет, если Рада не примет рынок земли и не продлит мораторий: назван жуткий сценарий

Если мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения не будет продлен до Нового года, а закон об открытии рынка земли при этом не будет принят, то сложится ситуация, при которой каждый сможет покупать земли в любых объемах, по любой цене и без любых ограничений - пока, в конце концов, не будет принят закон. Столь неутешительный сценарий расписал народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, передает корреспондент издания "Комментарии".

Нардеп отметил, что вместе с коллегами уже подготовил закон о продлении моратория на случай непринятия закона о рынке земли.

"Я подал правки, мы с коллегами обосновывали необходимость таких правок и я даже написал закон о продлении моратория. Потому что я очень боюсь, что после 1 января, если не будет проголосован закон об открытии рынка земли, не будет также продлен мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который действует до 1 января 2020 года. А Рада начнет работать с 15 января и все, кто хочет, до этого времени заведут сюда сотни миллионов долларов, все это купят и мы останемся без земли и без закона", - говорит Александр Дубинский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о том, что до конца этого года парламент физически не успеет принять законы о рынке земли и о статусе Донбасса.