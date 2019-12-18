605 млн на расходы: депутаты утвердили смету Верховной Рады

Депутаты утвердили проект постановления 2614 в котором говорится о смете Верховной Рады на 2019 год. Предыдущий состав парламента этот документ не принял. За принятие списка и размера расходов на себя проголосовали 324 парламентария. Об этом сообщает парламентский корреспондент издания "Комментарии".

В частности, документ предусматривает компенсацию проезда по Украине в размере 7500 грн в месяц. На телефонную связь выделяется 489 гривень. За жилье депутатам положено 18200-20150 грн в зависимости от количества дней в месяце. На зарплаты и прочие начисления и доплаты за депутатскую деятельность народные избранники выделили 605,5 млн гривень. Чуть более 36 млн пойдет на оплату коммунальных услуг и материально-техническое обеспечение. Телеканал "Рада" получит 44 млн, парламентское издание "Голос Украины" 16 млн.

В общей сложности, обеспечение деятельности Верховной Рады обошлось украинцам в 1 млрд 970 млн гривень.

Как сообщал портал "Комментарии", депутаты Верховной Рады приняли законопроект о бюджете на 2020 год.