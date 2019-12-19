В Раде начали «кнопкодавить» с помощью ног

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Несмотря на смену власти, народные избранники не меняют традицию голосовать за своих коллег и каждый раз изобретают все более хитрые схемы. Однако незамеченными им не удается остаться из-за присутсвующих в парламенте журналистов, пишет движение "Честно".
Представители СМИ зафиксировали, как народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей Ларин занимался кнопкодавством.
Во время голосования за поправку к законопроекту об отмене
депутатской неприкосновенности он, находясь на месте своего коллеги по фракции
Виктора Черного, одной рукой нажал на кнопку перед собой, а другой привел в
действие странное "устройство" ногой.
Вскоре при голосовании за другую правку Ларин снова привел в действие это устройство.
Как сообщало издание "Комментарии, президент Владимир Зеленский предлагает
внести в Конституцию изменения, позволяющие лишить депутатов мандата по решению
суда. Без полномочий останутся кнопкодавы и те, кто прогулял треть заседаний.
Проект закона предполагает внесение изменений в ст. 81 Конституции Украины.
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