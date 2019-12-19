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В Раде начали «кнопкодавить» с помощью ног

Депутаты Верховной Рады придумывают новые способы, как голосовать за своих коллег

сегодня, 10:33
Автор:

• Наталья Шевченко

Несмотря на смену власти, народные избранники не меняют традицию голосовать за своих коллег и каждый раз изобретают все более хитрые схемы. Однако незамеченными им не удается остаться из-за присутсвующих в парламенте журналистов, пишет движение "Честно".


Представители СМИ зафиксировали, как народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей Ларин занимался  кнопкодавством.


Во время голосования за поправку к законопроекту об отмене депутатской неприкосновенности он, находясь на месте своего коллеги по фракции Виктора Черного, одной рукой нажал на кнопку перед собой, а другой привел в действие странное "устройство" ногой.

Вскоре при голосовании за другую правку Ларин снова привел в действие это устройство.

Как сообщало издание "Комментарии,  президент Владимир Зеленский предлагает внести в Конституцию изменения, позволяющие лишить депутатов мандата по решению суда. Без полномочий останутся кнопкодавы и те, кто прогулял треть заседаний. Проект закона предполагает внесение изменений в ст. 81 Конституции Украины.

Источник: https://www.chesno.org/post/3741/?fbclid=IwAR3Qu7Z9DBisHde15FPcnmGAEzKuXvK_IhrUQgKE526oHFg7AMvrPPWPHmo
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