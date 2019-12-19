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Депутаты приняли Избирательный кодекс с поправками президента Зеленского

Депутаты учли президентские поправки к закону об Избирательном кодексе

сегодня, 14:07
Автор:

• Сергей Медведев

Верховная Рада   приняла Избирательный кодекс с поправками президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает корреспондент издания "Комментарии".  Законопроект №0978 поддержали 320 народных депутатов.

Избирательный кодекс был принят в первом чтении Верховной Радой 8 созыва 7 ноября 2017 года, в целом – парламентом 9 созыва 11 июля 2019 года. Президент Владимир Зеленский наложил вето и вернул его в парламент на повторное рассмотрение со своими предложениями 13 сентября 2019 года. Глава государства внес 17 правок в текст документа.

Согласно новым правилам, парламентские выборы  будут проводиться по открытым региональным спискам. Каждая партия будет выдвигать два типа списков - единый список кандидатов в общегосударственном избирательном округе и списки кандидатов в соответствующих избирательных регионах, из которых будет формироваться единый список кандидатов. Также новый закон предусматривает выдвижение только партийных представителей, самовыдвиженцев, согласно новому закону, не будет.

Избирательный кодекс вступит в силу с 1 января 2020 года, а не с 1 декабря 2023 года, как планировалось раньше.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду принятый парламентом 8-го созыва Избирательный кодекс.

Источник: https://comments.ua/
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