Квота по гендеру и проходная «девятка»: у «Слуги народа» пояснили принятый избирательный кодекс

Новый избирательный кодекс убирает признаки закрытости и является консенсусным решением, считает глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Об этом сообщает парламентский корреспондент "Комментариев".

"Любые следующие выборы в Верховную Раду – внеочередные или очередные - будут происходить по пропорциональной системе. Любые выборы местные, в частности местные выборы 2020 года, частично будут происходить по пропорциональной системе, а частично - по системе мажоритарной многомандатной системе, которая тоже близка к пропорциональной. Ведь все эти системы являются пропорциональными системами с открытыми списками", - рассказал Корниенко.

По словам парламентария, обновленный избирательный кодекс имеет ряд преимуществ.

"Систематизировано и очень правильно выписаны вопросы о работе избирательной комиссии, урегулировании вопросов агитации, финансирование более прозрачно выписано, - рассказывает нардеп. - Много точечных изменений, которые позволят более системно подойти к решению различных вопросов, связанных с недобросовестной информацией от кандидатов и возможностью снятия их с регистрации. Прописаны вопросы обучения, подготовки членов избирательной комиссии, урегулирования правильных отношений между наблюдателями и избирательными комиссиями".

А вот предлагаемые президентским вето так называемые гендерные квоты удалось воплотить лишь частично.

"Например, если кандидата снимают с выборов, то невозможно его заменить тем же полом. Но мы учли вопросы гендерного равенства в так называемой "девятке", которая автоматически будет проходить по результатам голосования. Это работает только на парламентских выборах: каждая партия будет иметь девять людей, которые автоматически проходят, независимо от мнения избирателей. И среди этих девяти людей будут три человека одного пола", - сказал Корниенко. Таким образом хотят расширить доступ женщин к политике.

Ранее "Комментарии" писали, что Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с поправками президента Владимира Зеленского.