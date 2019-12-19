Квота по гендеру и проходная «девятка»: у «Слуги народа» пояснили принятый избирательный кодекс

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Новый избирательный кодекс убирает признаки закрытости
и является консенсусным решением, считает глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
Об этом сообщает парламентский корреспондент "Комментариев".
"Любые следующие выборы в Верховную Раду –
внеочередные или очередные - будут происходить по пропорциональной системе. Любые
выборы местные, в частности местные выборы 2020 года, частично будут происходить
по пропорциональной системе, а частично - по системе мажоритарной многомандатной
системе, которая тоже близка к пропорциональной. Ведь все эти системы являются пропорциональными
системами с открытыми списками", - рассказал Корниенко.
По словам парламентария, обновленный избирательный
кодекс имеет ряд преимуществ.
"Систематизировано и очень правильно выписаны вопросы о работе избирательной комиссии, урегулировании вопросов агитации, финансирование более прозрачно выписано, - рассказывает нардеп. - Много точечных изменений, которые
позволят более системно подойти к решению различных вопросов, связанных с
недобросовестной информацией от кандидатов и возможностью снятия их с регистрации. Прописаны вопросы обучения, подготовки членов избирательной комиссии, урегулирования правильных
отношений между наблюдателями и избирательными комиссиями".
А вот предлагаемые президентским вето так называемые
гендерные квоты удалось воплотить лишь частично.
"Например, если кандидата снимают с выборов,
то невозможно его заменить тем же полом. Но мы учли вопросы гендерного
равенства в так называемой "девятке", которая автоматически будет проходить по результатам
голосования. Это работает только на парламентских выборах: каждая партия будет иметь девять
людей, которые автоматически проходят, независимо от мнения избирателей. И среди этих девяти
людей будут три человека одного пола", - сказал Корниенко. Таким образом хотят
расширить доступ женщин к политике.
Ранее
"Комментарии" писали, что Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с поправками
президента Владимира Зеленского.
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