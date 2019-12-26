Стало известно, какие фракции в декабре голосовали активнее всех

В декабре наиболее активно участвовали в голосовании Верховной Рады Украины парламентарии от фракций "Слуга народа", "Голос" и "Европейская солидарность". Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины (КИУ).

Сообщается, что показатели участия в голосованиях достаточно разнились в зависимости от того, к какой политической силе относятся народные депутаты. Так, реже всего голосовали "за", "против" или "воздержался" нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и ВО "Батькивщина" - принимали участие в 62% голосований. А вот парламентарии "Слуги народа" имеют показатель в 86%, "Голоса" - 85%, "Евросолидарности" -79%. Как пояснили в КИУ, в среднем один из депутатов этих фракций голосовал в 8 из 10 раз.

При этом, зачастую нардепы игнорируют так называемые технические голосования. В парламенте, отмечают в КИУ, существует неформальное разделение голосований на технические и важные. К первой группе относят голосования по поправкам и процедурные вопросы, а ко второй - непосредственное принятие законов. Еще одной причиной отсутствия на голосованиях, отметили в КИУ, может быть демонстрация оппозиционной политической позиции.

Отметим, что всего в декабре прошло 532 голосования парламента.

Ранее "Комментарии" писали, что парламентарии приняли Избирательный кодекс с поправками президента Зеленского.