Стало известно, какие фракции в декабре голосовали активнее всех

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В
декабре наиболее активно участвовали в голосовании Верховной Рады Украины
парламентарии от фракций "Слуга народа", "Голос" и "Европейская солидарность". Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины (КИУ).
Сообщается, что
показатели участия в голосованиях достаточно разнились в зависимости от
того, к какой политической силе относятся народные депутаты. Так, реже всего
голосовали "за", "против" или "воздержался" нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и ВО "Батькивщина" - принимали участие в 62% голосований. А вот парламентарии "Слуги народа" имеют показатель в 86%, "Голоса" - 85%, "Евросолидарности"
-79%. Как пояснили в КИУ, в среднем один из депутатов этих фракций голосовал в
8 из 10 раз.
При этом, зачастую нардепы игнорируют так называемые технические голосования. В парламенте, отмечают в КИУ, существует неформальное разделение голосований на технические и важные. К первой группе относят голосования по поправкам и процедурные вопросы, а ко второй - непосредственное принятие законов. Еще одной причиной отсутствия на голосованиях, отметили в КИУ, может быть демонстрация оппозиционной политической позиции.
Отметим, что всего в декабре прошло 532 голосования
парламента.
Ранее "Комментарии" писали, что парламентарии приняли Избирательный
кодекс с поправками президента Зеленского.
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