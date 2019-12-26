Народных депутатов не будут лишать мандатов за прогулы и "кнопкодавство"

Конституционный суд Украины признал неконституционным законопроект президента Владимира Зеленского о лишении нардепов мандата за прогулы и "кнопкодавство". Об этом передает информагентство "РБК-Украина" из зала заседания.

Так, сегодня Большая палата КСУ рассмотрела этот законопроект и представила негативное заключение.

"Нормы законопроекта не соответствуют ч.1 ст. 157 Конституции, в которой прописано, что изменения основного закона не могут нарушать принципов свободы и прав граждан Украины", - указано в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в "Слуге народа" был анонсирован новый закон, который предусматривал лишение мандата того народного избранника, который злостно нарушает рабочую дисциплину, выехал на ПМЖ или в путешествие в другую страну, а также просто отсутствовал на двух трети заседаний в Раде.

"Эту процедуру (лишение мандата - ред.) надо будет прописывать. Одним из форматов, который мы рассматривали, это референдум по отзыву народного депутата, это могут быть и законодательно прописанные нормы: если вы не посещаете свою работу в течение, скажем, 30% рабочего времени ... Это будет определять закон. Не пришли на 30% заседаний - теряете мандат", - рассказал тогдашний глава партии Дмитрий Разумков.



