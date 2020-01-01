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Сегодня вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности. Согласно закону, изымаются название статьи - "нардепам гарантируется депутатская неприкосновенность" - и норма, согласно которой "народные депутаты нашей страны не могут без согласия парламента быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".
Другая норма статьи продолжит действовать: нардепы не будут юридически отвечать за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
Как сообщало издание "Комментарии", ранее Верховная Рада поддержал законопроект №1009, который позволяет проводить обыски у народных избранников без согласия парламента.
В данный момент народные депутаты неприкосновенны. Провести обыски у народного избранника можно только в случае, если по представлению генпрокурора Верховная Рада дала согласие на его привлечение к уголовной ответственности.
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