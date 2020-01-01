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Вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности

Нардепов уже могут привлечь к уголовной ответственности, задержать или арестовать без согласия парламента

сегодня, 12:58
Автор:

• Наталья Шевченко

Сегодня вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности. Согласно закону, изымаются название статьи - "нардепам гарантируется депутатская неприкосновенность" - и норма, согласно которой "народные депутаты нашей страны не могут без согласия парламента быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

Другая норма статьи продолжит действовать: нардепы не будут юридически отвечать за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Как сообщало издание "Комментарии", ранее Верховная Рада поддержал законопроект №1009, который позволяет проводить обыски у народных избранников без согласия парламента. В законопроекте речь идет об обысках в доме или в машине у народного избранника, осмотре его личных вещей и багажа, а также доступе к переписке, телефонным разговорам и корреспонденции.

В данный момент народные депутаты неприкосновенны. Провести обыски у народного избранника можно только в случае, если по представлению генпрокурора Верховная Рада дала согласие на его привлечение к уголовной ответственности.

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Источник: https://comments.ua/
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