Командировки в ОАЭ и Монако: стало известно, в какие страны летают украинские нардепы

Народные депутаты Украины чаще всего ездят обмениваться опытом в США, Канаду и Великобританию, однако популярностью пользуются и более экзотические страны – ОАЭ, Куба или Монако. Об этом сообщил Комитет избирателей Украины (КИУ).

Всего в Верховной Раде действует 47 групп межпарламентских связей с зарубежными странами. Так, 176 нардепов ездят в США, 144 – Канаду, 135 – Великобританию. Не менее востребованными для командировок являются такие страны, как Польша, Германия, Италия, Швейцария, Израиль, Франция и Литва.

Пользуются популярностью и более экзотические места, отмечают в КИУ. Так, группа межпарламентского взаимодействия с Объединенными Арабскими Эмиратами включает 118 парламентариев, а с Японией – 117. В частности 48 депутатов "записаны" на поездки в Кубу, столько же – в Сингапур, еще 41 –Корею, 21 – Саудовскую Аравию и 17 – Монако.

В КИУ говорят, что взаимодействие депутатских групп по межпарламентским связям является разновидностью так называемого политического туризма. Так, в списке стран есть не только демократически развитые государства, но и экзотические страны типа Монако или Кубы. Однако практическое значение подобных командировок, подчеркнули в КИУ, сомнительное.

"Саудовская Аравия – это абсолютная монархия во главе с королем, которая имеет слабый парламент без серьезных полномочий", - привели пример в КИУ.

А в Княжестве Монако вообще работают только 24 нардепа, подобная незначительная роль парламентариев и в ОАЭ.

Ранее "Комментарии" писали, что в декабре полсотни нардепов прогуляли заседание парламента.