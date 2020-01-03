Командировки в ОАЭ и Монако: стало известно, в какие страны летают украинские нардепы

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Народные депутаты Украины чаще всего
ездят обмениваться опытом в США, Канаду и Великобританию, однако
популярностью пользуются и более экзотические страны – ОАЭ, Куба или Монако. Об этом сообщил Комитет избирателей Украины (КИУ).
Всего в Верховной Раде действует
47 групп межпарламентских связей с зарубежными странами. Так, 176 нардепов ездят
в США, 144 – Канаду, 135 – Великобританию. Не менее востребованными для
командировок являются такие страны, как Польша, Германия, Италия, Швейцария, Израиль,
Франция и Литва.
Пользуются популярностью и
более экзотические места, отмечают в КИУ. Так, группа межпарламентского взаимодействия
с Объединенными Арабскими Эмиратами включает 118 парламентариев, а с Японией –
117. В частности 48 депутатов "записаны" на поездки в Кубу, столько же – в Сингапур,
еще 41 –Корею, 21 – Саудовскую Аравию и 17 – Монако.
В КИУ говорят, что взаимодействие
депутатских групп по межпарламентским связям является разновидностью так называемого политического
туризма. Так, в списке стран есть не только демократически развитые государства, но и
экзотические страны типа Монако или Кубы. Однако практическое значение подобных командировок,
подчеркнули в КИУ, сомнительное.
"Саудовская Аравия – это
абсолютная монархия во главе с королем, которая имеет слабый парламент без серьезных
полномочий", - привели пример в КИУ.
А в Княжестве Монако вообще
работают только 24 нардепа, подобная незначительная роль парламентариев и в ОАЭ.
Ранее "Комментарии" писали, что
в декабре полсотни нардепов прогуляли заседание парламента.
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