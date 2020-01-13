Из-за "маржи Холодова" в бюджет не поступило 2,5 млрд грн, - эксперты

Из-за скандальной правки нардепа от парии "Слуга народа" Андрея Холодова в законопроект №1049 бюджет Украины недополучил около 2,5 млрд грн. Об этом свидетельствуют анализы расчетных, а также фактических поступлений госслужбы статистики, налоговой и казначейства. По словам экспертов, акцизные поступления с сигарет уменьшились на общую сумму в 2,5 млрд гривен в октябре-ноябре минувшего года.

Известно, что законопроект так и не был подписан президентом, однако так называемая "маржа Холодова" привела к серьезному сокращению производства на фабриках основных табачных компаний Украины, которые входят в десятку главных налогоплательщиков. Так, компания "Бритиш Американ Тобакко" даже остановила фабрику в Прилуках.

Напомним, нардеп Андрей Холодов провел сначала через профильный комитет парламента, а затем и через ВР поправку №8 к законопроекту №1049. Эта поправка предусматривает кардинальное перераспределение прибыли при продаже табачных изделий в пользу оптовой и розничной сети. Позже стало известно, что часть данной сети якобы опосредованно контролируется депутатом Андреем Холодовым, после чего по данному эпизоду в отношении "слуги народа" начато расследование НАБУ.



Ранее "Комментарии" сообщали о том, что нардеп Украины и замглавы Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Андрей Холодов активно пытается продвигать 4-кратное повышение акциза на табак для нагревания для систем IQOS и GLO.





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