Из-за "маржи Холодова" в бюджет не поступило 2,5 млрд грн, - эксперты

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Из-за скандальной правки нардепа от парии "Слуга народа" Андрея Холодова в законопроект №1049 бюджет Украины недополучил около 2,5 млрд грн. Об этом свидетельствуют анализы расчетных, а также фактических поступлений госслужбы статистики, налоговой и казначейства. По словам экспертов, акцизные поступления с сигарет уменьшились на общую сумму в 2,5 млрд гривен в октябре-ноябре минувшего года.
Известно, что законопроект так и не был подписан президентом, однако так называемая "маржа Холодова" привела к серьезному сокращению производства на фабриках основных табачных компаний Украины, которые входят в десятку главных налогоплательщиков. Так, компания "Бритиш Американ Тобакко" даже остановила фабрику в Прилуках.
Напомним, нардеп Андрей Холодов провел сначала через
профильный комитет парламента, а затем и через ВР поправку №8 к законопроекту
№1049. Эта поправка
предусматривает кардинальное
перераспределение прибыли при продаже табачных изделий в пользу
оптовой и розничной сети. Позже стало известно, что часть данной сети якобы
опосредованно контролируется депутатом Андреем Холодовым, после чего по
данному эпизоду в отношении "слуги народа" начато расследование
НАБУ.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что нардеп Украины и замглавы Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Андрей Холодов активно пытается продвигать 4-кратное повышение акциза на табак для нагревания для систем IQOS и GLO.
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