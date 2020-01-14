Язык

Українська

Русский

Coinspot 14.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 14.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная / Новости / Политика / рада / Названа реальная зарплата нардепов
НОВОСТИ Все новости

Названа реальная зарплата нардепов

Стало известно, сколько получают в Украине нардепы

сегодня, 09:57
Автор:

• Наталья Шевченко

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель сообщил о том, что зарплата народного избранника сейчас составляет 65 тысяч гривен, сообщает Общественное радио .

"Народный депутат сейчас получает на руки около 65 000 гривен. Зарплата состоит из двух частей, а именно: первая - около 40 тысяч и вторая 35 тысяч - депутатские выплаты, то есть средства на работу с избирателями”- сказал он.

По словам главы КИУ, Верховная Рада должна навести порядок с этими средствами, потому что нардепы обязаны отчитываться перед бухгалтерией, на что они их потратили.

 Ранее бывший вице-премьер-министр Украины и министр социальной политики Павел Розенко сообщал о том, что с 1 января 2020 года депутатам Верховной Рады и работникам министерств увеличили зарплату от 2 до 5 раз по сравнению с 2019 годом и теперь она составит более 100 тысяч гривен.  

Как сообщало издание "Комментарии", средняя зарплата в образовании сегодня составляет 9 тысяч гривен.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://hromadske.radio/news/2020/01/13/634354?fbclid=IwAR2k-KKkWpKGsWttFpwH-TbJYi1Wma7WxcfhKzZder7Ed3lCxT6nW-jOzBI
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...