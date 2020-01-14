Названа реальная зарплата нардепов

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель сообщил о том, что зарплата народного избранника сейчас составляет 65 тысяч гривен, сообщает Общественное радио .

"Народный депутат сейчас получает на руки около 65 000 гривен. Зарплата состоит из двух частей, а именно: первая - около 40 тысяч и вторая 35 тысяч - депутатские выплаты, то есть средства на работу с избирателями”- сказал он.

По словам главы КИУ, Верховная Рада должна навести порядок с этими средствами, потому что нардепы обязаны отчитываться перед бухгалтерией, на что они их потратили.

Ранее бывший вице-премьер-министр Украины и министр социальной политики Павел Розенко сообщал о том, что с 1 января 2020 года депутатам Верховной Рады и работникам министерств увеличили зарплату от 2 до 5 раз по сравнению с 2019 годом и теперь она составит более 100 тысяч гривен.

Как сообщало издание "Комментарии", средняя зарплата в образовании сегодня составляет 9 тысяч гривен.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!