Названа реальная зарплата нардепов

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Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель сообщил о
том, что зарплата народного избранника сейчас составляет 65 тысяч гривен,
сообщает Общественное радио .
"Народный депутат сейчас получает на руки около 65 000
гривен. Зарплата состоит из двух частей, а именно: первая - около 40 тысяч и
вторая 35 тысяч - депутатские выплаты, то есть средства на работу с
избирателями”- сказал он.
По словам главы КИУ, Верховная Рада должна навести порядок с
этими средствами, потому что нардепы обязаны отчитываться перед бухгалтерией,
на что они их потратили.
Ранее бывший
вице-премьер-министр Украины и министр социальной политики Павел Розенко
сообщал о том, что с 1 января 2020 года депутатам Верховной Рады и работникам
министерств увеличили зарплату от 2 до 5 раз по сравнению с 2019 годом и теперь
она составит более 100 тысяч гривен.
Как сообщало издание "Комментарии", средняя
зарплата в образовании сегодня составляет 9 тысяч гривен.
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