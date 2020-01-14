Рада поддержала отмену адвокатской монополии

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Народные депутаты 295 голосами в первом чтении приняли за
основу законопроект №1013 "О внесении изменений в Конституцию Украины (об
отмене адвокатской монополии)", пишет "РБК- Украина".
Законопроект направлен на расширение возможностей человека
получить профессиональную и юридическую помощь на свой собственный выбор и не
быть ограниченным в выборе этой помощи только среди адвокатов.
Кроме того, он предусматривает изъятие положения части четвертой статьи 131-2 Конституции, согласно которой исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде.
Как сообщало
издание "Комментарии", 1 ноября 2019 года КСУ разрешил изменить Конституцию для отмены адвокатской монополии.
Судьи рассматривали законопроект об
отмене адвокатов на исключительное право защиты граждан в суде на соответствие
требованиям 157 и 158 статей Конституции. В
процессе рассмотрения дела члены суда пришли к выводу, что понятие
предоставления профессиональной юридической помощи не тождественно
представлению лица в суде. В связи с этим профессиональные правовые услуги
оказывают адвокаты, а защищать в суде могут и другие лица.
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