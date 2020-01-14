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Рада поддержала отмену адвокатской монополии

Закон принят за основу в первом чтении

сегодня, 13:24
Автор:

• Наталья Шевченко

Народные депутаты 295 голосами в первом чтении приняли за основу законопроект №1013 "О внесении изменений в Конституцию Украины (об отмене адвокатской монополии)", пишет "РБК- Украина".

Законопроект направлен на расширение возможностей человека получить профессиональную и юридическую помощь на свой собственный выбор и не быть ограниченным в выборе этой помощи только среди адвокатов.

Кроме того, он предусматривает изъятие положения части четвертой статьи 131-2 Конституции, согласно которой исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде.

Как сообщало издание "Комментарии", 1 ноября 2019 года КСУ разрешил изменить Конституцию для отмены адвокатской монополии.  

Судьи рассматривали законопроект об отмене адвокатов на исключительное право защиты граждан в суде на соответствие требованиям 157 и 158 статей Конституции. В процессе рассмотрения дела члены суда пришли к выводу, что понятие предоставления профессиональной юридической помощи не тождественно представлению лица в суде. В связи с этим профессиональные правовые услуги оказывают адвокаты, а защищать в суде могут и другие лица.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/rada-prinyala-osnovu-zakon-zelenskogo-otmene-1578998838.html
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