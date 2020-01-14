На фонд предпринимательства выделили 2 млрд грн: ВРУ приняла закон об изменениях в госбюджет

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Депутаты приняли проект закона №2589, который касается изменений к
государственному бюджету 2020 года для запуска Фонда развития предпринимательства.
Об этом информирует пресс-служба Верховной Рады Украины (ВРУ).
Так, закон вносит изменения в нынешний госбюджет. Как сообщил премьер-министр
Алексей Гончарук на своем канале в Telegram, правительство предусмотрело 2 млрд грн для
фонда. Уже с 1 февраля стартует программа кредитов под 5-7-9% для поддержки микро-
и малого бизнеса.
Сообщается, что эта государственная программа позволит предоставить доступные
кредиты по сниженной ставке на открытие собственного дела, а также создать дополнительно около 90 тыс легальных рабочих мест в первый год действия фонда. С помощью такой инициативы парламентарии также надеются развить малый
бизнес и вернуть трудовых мигрантов.
Как пояснили в ВРУ, фонд будет наполняться за счет поступлений от
досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Ранее портал "Комментарии" писал, что в прошлом году украинцы стали боятся становиться предпринимателями и ушли "в тень". Об этом свидетельствуют результаты мониторинга регистрационных данных украинских
компаний и судебного реестра Opendatabot.
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