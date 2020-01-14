На фонд предпринимательства выделили 2 млрд грн: ВРУ приняла закон об изменениях в госбюджет

Депутаты приняли проект закона №2589, который касается изменений к государственному бюджету 2020 года для запуска Фонда развития предпринимательства. Об этом информирует пресс-служба Верховной Рады Украины (ВРУ).

Так, закон вносит изменения в нынешний госбюджет. Как сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своем канале в Telegram, правительство предусмотрело 2 млрд грн для фонда. Уже с 1 февраля стартует программа кредитов под 5-7-9% для поддержки микро- и малого бизнеса.

Сообщается, что эта государственная программа позволит предоставить доступные кредиты по сниженной ставке на открытие собственного дела, а также создать дополнительно около 90 тыс легальных рабочих мест в первый год действия фонда. С помощью такой инициативы парламентарии также надеются развить малый бизнес и вернуть трудовых мигрантов.

Как пояснили в ВРУ, фонд будет наполняться за счет поступлений от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в прошлом году украинцы стали боятся становиться предпринимателями и ушли "в тень". Об этом свидетельствуют результаты мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра Opendatabot.

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