Парламент отложил переход на электронный документооборот

Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении законопроект №2492, который предусматривает отсрочку окончательного перехода на электронный документооборот до 1 сентября 2020 года.

В поддержку документа проголосовал 251 народный избранник. Закон определяет термин "письменная форма документа" а также вводит эталонную базу документов в электронном виде и гарантирует гражданам свободный доступ к ним.

До сентября 2020 года в Верховной Раде будет действовать обе формы документооборота — бумажная и электронная.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина с 1 октября откажется от бумажного документооборота - такую задачу поставил премьер-министр Алексей Гончарук перед министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом.

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