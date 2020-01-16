Так называемые «законы 16 января», только для бизнеса: Южанина о принятии изменений в Налоговый кодекс

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В шестую годовщину так называемых "законов 16 января" Верховная Рада Украины приняла новый закон, контролирующий права украинского бизнеса. На принятие парламентом во втором чтении и в целом законопроекта №1210 – так называемом "законопроекте о налоговом терроре" отреагировала народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина на своей странице в Facebook. По ее словам, закон является одним из самых неудачных за последние восемь лет.
"Во время работы над законопроектом в профильном
комитете было учтено немало правок, но глобальные правки, которые бы упредили
удар по бизнесу, были отклонены", - пишет Южанина.
Отмечается, что среди ключевых нововведений – права
налоговиков "корректировать" финансовый результат предприятия для
повышение налоговых платежей, нормы о доначислении 18% налога с прибыли
ИТ-компаний за рубежом, повышение ренты на добычу газа и руды,
дискриминация иностранных инвесторов за счет налогообложения курсовой разницы.
Налоговики получат дополнительные права увеличивать налоговые
платежи экспортеров – за счет "правил деловой цели". Отмечается,
что это может существенно ударить по украинскому экспорту, в частности в страны
Евросоюза.
Кроме того, есть риск резкого повышения налоговых штрафов для
бизнеса. При этом с инспекторов Государственной налоговой службы снимут
ответственность за неправомерно начисленные налоговые платежи и штрафы.
"Неоправданно расширяются полномочия Государственной налоговой службы, которая оказалась неуправляемой, не имеет стратегии. Зато некоторые нормы представители департаментов ГНС достают из-под полы и подсовывают народным депутатам", - отмечает Нина Южанина.
Сообщается также, что во время рассмотрения законопроекта
народный депутат Украины Алексей Гончаренко обратился к спикеру ВР с заявлением
о нарушении Регламента.
"Рассмотрение этого документа происходит с нарушением требований
статьей 117 Регламента Верховной Рады, согласно которой законопроект, подготовленный
ко второму или повторному второму чтению, заключение главного Комитета и другие
сопроводительные документы к нему предоставляются народным депутатам не позднее чем за 10
дней до дня его рассмотрения на пленарном заседании ВР", - заявил Гончаренко. По его словам, депутаты должны были получить документ не позднее 6 января, но
получили его сегодня утром, поэтому не могли подготовиться, ведь "к
законопроекту подано тысяча страниц правок, 269 тысяч слов".
Напомним, ко второму чтению поступило 2 219 правок, из которых 1 174 учтено, а 1 045 отклонено. В целом, по подсчетам экономистов, законопроект №1210 может стоить Украине около 1% ВВП страны, то есть примерно 36-37 млрд грн. Стоит отметить, что категорически против этого законопроекта выступили все основные бизнес-ассоциации и ассоциации иностранных инвесторов Украины – в т. ч. Европейская Бизнес-Ассоциация, Американская торговая палата, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация работодателей Украины и многие другие. В совете предпринимателей при Кабинете министров Украины назвали законопроект №1210 "налоговым террором".
Напомним, ровно 6 лет назад – 16 января 2014 г. – парламент под влиянием Партии регионов и с нарушением Регламента Верховной Рады
принял скандальные законы об ограничении прав и свобод граждан Украины – в т.
ч. на проведение массовых мероприятий, а также средств массовой информации. Законы
привели к массовым протестам и уже в феврале 2014 года были отменены.
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