Рада без лишних слов вернула Украину в ПАСЕ

Верховная Рада большинством голосов поддержала возвращение делегации Украины к полноценной работе в Парламентской Ассамблеи Совета Европы.



Проект постановления №2718 поддержали 348 депутатов, 14 воздержались. Против не голосовал никто. Документ принимали без предварительного обсуждения.



В пояснительной записке к проекту постановления указано, что целью возвращения делегации Украины к работе в ПАСЕ является "недопущение сохранения существующей ситуации в Европе, сложившейся в результате агрессивной внешней политики Российской Федерации".



Кроме того, возвращение украинской делегации в ПАСЕ, по мнению нардепов, позволит довести до европейцев объективную информацию о ситуации на оккупированных территориях Украины, а также не допустить использования Кремлем трибуны ПАСе6 для распространения лжи о ситуации в Украине.



Стоит отметить, что воздержались при голосовании представители фракции "Европейская солидарность", в том числе и бывший президент Петр Порошенко.



Как сообщали "Комментарии" , ПАСЕ поддержала резолюцию , предусматривающую усложнение механизма введения санкций, который позволит делегации России вернуть право голоса. В МИД Украины были возмущены решением Ассамблеи. В ПАСЕ отклонили более 200 украинских правок в резолюцию по возвращению делегации Российской Федерации.





В знак протеста Украина временно приостановила работу в ПАСЕ.





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