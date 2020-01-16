Рада без лишних слов вернула Украину в ПАСЕ

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Верховная Рада большинством голосов поддержала возвращение делегации Украины к полноценной работе в Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
Проект постановления №2718 поддержали 348 депутатов, 14 воздержались. Против не голосовал никто. Документ принимали без предварительного обсуждения.
В пояснительной записке к проекту постановления указано, что целью возвращения делегации Украины к работе в ПАСЕ является "недопущение сохранения существующей ситуации в Европе, сложившейся в результате агрессивной внешней политики Российской Федерации".
Кроме того, возвращение украинской делегации в ПАСЕ, по мнению нардепов, позволит довести до европейцев объективную информацию о ситуации на оккупированных территориях Украины, а также не допустить использования Кремлем трибуны ПАСе6 для распространения лжи о ситуации в Украине.
Стоит отметить, что воздержались при голосовании представители фракции "Европейская солидарность", в том числе и бывший президент Петр Порошенко.
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