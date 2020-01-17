Кива попросил «фан-клуб» присылать ему пикантные фото только во время перерывов в Раде

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива обратился к своим поклонницам с просьбой не присылать ему обнаженные фотографии, когда политик работает в Верховной Раде Украины. Видео с обращением из спортзала политик разместил на своей странице в Facebook.

"Привет, девчонки из моего фан-клуба, у меня к вам будет огромная просьба. Вы, пожалуйста, если присылаете свои обнаженные фотографии, то делайте это, пожалуйста, в мое нерабочее время", - сказал Кива.

Еще он добавил, что, лучше радовать его своими снимками в перерывах работы парламента, обычно это период времени с 14:00 до 16:00. Или же, сказал Кива, отправлять фото уже после 20:00.

"В противном случае, у вас есть возможность стать самыми известными девочками в этой стране. За нами следят папарацци", - сказал политик.

Напомним, недавно один из журналистов запечатлел, как Илья Кива в парламенте пролистывал на телефоне фотографии с пикантными изображениями девушек.

Ранее портал "Комментарии" писал, что политик от "ОПЗЖ" Илья Кива попал в "прицелы" журналистов за просмотром видео пикантного характера, пока парламентарии проводили сессионное заседание.

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