Кива попросил «фан-клуб» присылать ему пикантные фото только во время перерывов в Раде

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Народный депутат от фракции "Оппозиционная
платформа – За жизнь" Илья Кива обратился к своим поклонницам с просьбой не
присылать ему обнаженные фотографии, когда политик работает в Верховной Раде Украины. Видео с обращением из спортзала политик разместил на своей странице в Facebook.
"Привет, девчонки из моего фан-клуба, у
меня к вам будет огромная просьба. Вы, пожалуйста, если присылаете свои
обнаженные фотографии, то делайте это, пожалуйста, в мое нерабочее время", -
сказал Кива.
Еще он добавил, что, лучше радовать его
своими снимками в перерывах работы парламента, обычно это период времени с
14:00 до 16:00. Или же, сказал Кива, отправлять фото уже после 20:00.
"В противном случае, у вас есть
возможность стать самыми известными девочками в этой стране. За нами следят
папарацци", - сказал политик.
Напомним, недавно один из журналистов запечатлел,
как Илья Кива в парламенте пролистывал на телефоне фотографии с пикантными
изображениями девушек.
Ранее портал "Комментарии" писал, что политик от "ОПЗЖ" Илья Кива попал в "прицелы" журналистов за просмотром видео пикантного
характера, пока парламентарии проводили сессионное заседание.
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