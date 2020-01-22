Язык

Українська

Русский

Coinspot 23.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 23.01.2020

USD/UAH

24.05

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Политика рада В центре Киева избили нардепа (ВИДЕО)
НОВОСТИ Все новости

В центре Киева избили нардепа (ВИДЕО)

В полиции обещали позже предоставить детали ЧП с депутатом

22 января 2020, 15:45
Автор:

• Мария Чиренко

В полиции подтвердили информацию об избиении народного депутата Украины в Киеве на улице Крещатик. Об этом сообщает "Укринформ".

"Подтверждаем (информацию)", - заявил представитель пресс-службы.

Однако имени пострадавшего нардепа правоохранители не назвали. Также полицейские пообещали предоставить детали происшествия позже.

Предположительно, речь может идти о потасовке в кафе с участием мужчины, похожего на нардепа от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илью Киву.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2860802-u-centri-kieva-pobili-deputata.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...