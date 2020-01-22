В центре Киева избили нардепа (ВИДЕО)

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В полиции подтвердили информацию об избиении народного депутата Украины в Киеве на улице Крещатик. Об этом сообщает "Укринформ".
"Подтверждаем (информацию)", - заявил представитель пресс-службы.
Однако имени пострадавшего нардепа правоохранители не назвали. Также полицейские пообещали предоставить детали происшествия позже.
Предположительно, речь может идти о потасовке в кафе с участием мужчины, похожего на нардепа от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илью Киву.
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