В центре Киева избили нардепа (ВИДЕО)

В полиции подтвердили информацию об избиении народного депутата Украины в Киеве на улице Крещатик. Об этом сообщает "Укринформ".



"Подтверждаем (информацию)", - заявил представитель пресс-службы.



Однако имени пострадавшего нардепа правоохранители не назвали. Также полицейские пообещали предоставить детали происшествия позже.



Предположительно, речь может идти о потасовке в кафе с участием мужчины, похожего на нардепа от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илью Киву.





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