Арахамия сказал, когда покинет пост главы фракции "Слуга народа"

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что новогодние каникулы благотворно сказались на его самочувствии, добавили энергии для работы, а значит, покидать свою должность с высокой ответственностью он не намерен. Об этом он рассказал в интервью изданию "Украинская правда".

Так, на вопрос журналиста, не устал ли Арахамия от своей деятельности в качестве руководителя монобольшинства, тот обозначил, что до Нового года уже задумывался над этим.

"Перед Новым годом устал, сейчас отдохнул и чувствую энергично себя. Это во-первых. А во-вторых, я буду ориентироваться на решение президента. Если он мне скажет уйти, то я пойду, даже не буду обсуждать", - обозначил нардеп.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что необходимо для главы Министерства внутренних дел Арсену Авакову, чтобы подать в отставку.





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