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Арахамия сказал, когда покинет пост главы фракции "Слуга народа"

Давид Арахамия намерен подчиниться воле президента

23 января 2020, 12:39
Автор:

• Екатерина Белоброва

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что новогодние каникулы благотворно сказались на его самочувствии, добавили энергии для работы, а значит, покидать свою должность с высокой ответственностью он не намерен. Об этом он рассказал в интервью изданию "Украинская правда".

Так, на вопрос журналиста, не устал ли Арахамия от своей деятельности в качестве руководителя монобольшинства, тот обозначил, что до Нового года уже задумывался над этим.

"Перед Новым годом устал, сейчас отдохнул и чувствую энергично себя. Это во-первых. А во-вторых, я буду ориентироваться на решение президента. Если он мне скажет уйти, то я пойду, даже не буду обсуждать", - обозначил нардеп. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал,  что необходимо для главы Министерства внутренних дел Арсену Авакову, чтобы подать в отставку.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/articles/2020/01/23/7238151/
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