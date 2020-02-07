Скубченко: ОПЗЖ блокировала «земельные законы», БЮТ не помешала бы

Народные депутаты фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" считают земельную реформу попыткой власти обмануть украинцев и именно поэтому стараются противостоять законопроекту о рынке земли. Такое мнение высказал политолог Александр Скубченко в эфире "112 канала".

"БЮТ, как малочисленная партия, им (монобольшинству в Раде, – ред.) не помешала бы. Депутаты Медведчука (фракция партии ОПЗЖ, – ред.) блокировали ночное заседание аграрного комитета, сегодня – блокировали трибуну, сейчас блокируется президиум", – сказал эксперт.

По словам Скубченко, нардепы "ОПЗЖ" постоянно разъясняют людям, что земельная реформа – это попытка обмануть украинский народ.

"Безусловно, депутаті "ОПЗЖ" мешают принимать земельные законы. Для кого-то это хорошо, для кого-то - плохо. Не такая уж "масштабная" у нас оппозиция и слишком масштабная у нас власть", – добавил Скубченко.

6 февраля председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в кулуарах Рады заявил, что если бы фракция "Оппозиционной платформы – За жизнь" не выступала против законопроекта о рынке земли, то он был бы проголосован еще три месяца назад.

"ОПЗЖ видите, что делает? Они блокируют трибуны. Я вам честно скажу: если бы не было ОПЗЖ, закон о земле был бы уже проголосован 2–3 месяца назад. "Батькивщина" – маленькая, а ОПЗЖ – вторая по размеру фракция", – сказал Арахамия.

Ранее глава Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что, приняв в первом чтении законопроект о рынке земли, власть действовала под давлением США и международных финансовых структур.

"Это (рынок земли, – Ред.) – требование МВФ, финансовых международных организаций, Фонда Сороса, это результат внешнего управления Вашингтона, которое введено в Украине. Мы, естественно, будем продолжать борьбу и разъяснять людям, популяризировать истинное назначение этой идеи, которая заложена в продажу земли и почему это является преступлением против украинского народа", – сказал Медведчук.





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