Почти 6 млн грн: 158 нардепов получили компенсацию за проживание в столице

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 795,04
ETH/USD
249,41
LTC/USD
70,61
USD/UAH
24,47
EUR/UAH
26,52
RUB/UAH
0,39
В этом году 158 народных депутатов 9-го созыва получили
5,81 млн грн – деньги предназначены для компенсации расходов на проживание в Киеве. Об этом информирует общественное движение "Честно", ссылаясь на данные с сайта
Верховной Рады Украины.
Так, закон о статусе народного депутата
Украины предусматривает покрытие расходов парламентариев за аренду помещения или оплату
гостиничного номера при условии, если нардепы не обеспечены жильем в столице. А
также закон действует для тех, кто не имеет регистрации места жительства на расстоянии
свыше 30 км от Киева.
Отмечается, что с октября "бездомных" в Раде стало больше на 38 человек. Количественное распределение по партиям следующее: фракция "Слуга народа" - 121 нардеп из 248, группа "За будущее" – 10 из 22, внефракционные – 9 из 21, фракция "Европейская солидарность" – 7 из 27, фракция "Голос" – 4 из 20, фракция ОПЗЖ – 6 из 44, фракция "Батькивщина" – 1 нардеп из 24.
По данным аналитиков, среди 158 нардепов есть 10
депутатов, которые отметили, что на момент избрания в парламент они проживали в столице.
Отмечается, что НАПК позволило подавать нардепам
декларации только с апреля 2020 года, поэтому аналитики не могут точно проверить,
владеют ли новоиспеченные парламентарии жильем в Киеве или в радиусе 30 км.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп
Беленюк снял на видео депутатскую столовую и цены блюд.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости