Почти 6 млн грн: 158 нардепов получили компенсацию за проживание в столице

В этом году 158 народных депутатов 9-го созыва получили 5,81 млн грн – деньги предназначены для компенсации расходов на проживание в Киеве. Об этом информирует общественное движение "Честно", ссылаясь на данные с сайта Верховной Рады Украины.

Так, закон о статусе народного депутата Украины предусматривает покрытие расходов парламентариев за аренду помещения или оплату гостиничного номера при условии, если нардепы не обеспечены жильем в столице. А также закон действует для тех, кто не имеет регистрации места жительства на расстоянии свыше 30 км от Киева.

Отмечается, что с октября "бездомных" в Раде стало больше на 38 человек. Количественное распределение по партиям следующее: фракция "Слуга народа" - 121 нардеп из 248, группа "За будущее" – 10 из 22, внефракционные – 9 из 21, фракция "Европейская солидарность" – 7 из 27, фракция "Голос" – 4 из 20, фракция ОПЗЖ – 6 из 44, фракция "Батькивщина" – 1 нардеп из 24.

По данным аналитиков, среди 158 нардепов есть 10 депутатов, которые отметили, что на момент избрания в парламент они проживали в столице.

Отмечается, что НАПК позволило подавать нардепам декларации только с апреля 2020 года, поэтому аналитики не могут точно проверить, владеют ли новоиспеченные парламентарии жильем в Киеве или в радиусе 30 км.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп Беленюк снял на видео депутатскую столовую и цены блюд.

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