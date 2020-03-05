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Депутаты дали добро на закупку французских катеров

Купленные французские катера передадут пограничникам

сегодня, 11:10
Автор:

• Сергей Медведев

Депутаты дали добро на закупку французских катеров

Депутаты Верховной Рады одобрили договор с Францией, согласно которому Украина закупит 20 катеров. Судна будут переданы в распоряжение Государственной пограничной службы. Особенностью межправительственного соглашения является то, что катера будут изготовляться совместно, пять из них, согласно планам, будут построены в Украине.

По условиям контракта, Франция предоставит официальную поддержку в размере до 116 млн евро и рассчитана на приобретение французских товаров и работ на сумму не менее 50% от общей суммы контракта.

Отмечается, что катера будут поставляться без вооружений и станут на дежурство для укрепления морской безопасности и охраны Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", США передадут Украине еще три катера класса  Island. С таким заявлением выступил представитель дипломатической миссии США Джозеф Пеннингтон во время церемонии приемки первых двух американских катеров ВМС Украины.


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Источник: https://korrespondent.net/ukraine/4200892-rada-odobryla-zakupku-20-katerov-u-frantsyy
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