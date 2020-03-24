В Раде - новый нардеп: ЦИК объявила результаты выборов на 179-м округе

Сегодня, 24 марта, Центральная избирательная комиссия Украины признала Юлию Светличную избранным депутатом Верховной Рады,. Об этом со ссылкой на ЦИК сообщает издание "Комментарии. Харьков".

Отмечается, что соответствующий протокол подписали члены ЦИК во время заседания комиссии.

"Протокол подписали единогласно без замечаний. В ближайшее время он будет опубликован в официальных изданиях, после чего Юлия Светличная сможет подать необходимые документы для назначения народным депутатом Украины ", - сообщил председатель ЦИК Олег Диденко.

Юлия Светличная набрала 30194 голоса. За нее проголосовали почти 78% избирателей.

Ранее "Комментарии. Харьков" писали, что по итогам подсчета голосов на 179-м избирательном округе в Харьковской области, Юлия Светличная получила безоговорочную победу. Так, по данным, указанным на официальном сайте Центральной избирательной комиссии, самовыдвиженец Юлия Светличная набрала 77,54% голосов избирателей. На втором месте оказалась Виктория Пташник ("Европейская солидарность"), которая набрала лишь 7,91% голосов избирателей.

Также "Комментарии. Харьков" сообщали, что лидер избирательной гонки Юлия Светличная поблагодарила избирателей, которые пришли на участки, несмотря на сложные условия и назвала этот поступок настоящей гражданской позицией. Отдельную благодарность политик выразила тем, кто обеспечивал проведение именно честных выборов, и подчеркнула, что осознает огромную ответственность перед избирателями.

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