Антикризисный план должен базироваться на том, чего хочет народ, а не МВФ, - Долгачев

Продажа земли или дефолт, о которых в своем воскресном телеобращении говорил Владимир Зеленский, – это сценарии не Офиса президента, а МВФ. Об этом в своей колонке "Зеленский против совести: поражение нокаутом" для "Корреспондента" пишет журналист Эдуард Долгачев.



Долгачев отмечает, что у Зеленского и власти в целом нет никакого плана борьбы с пандемией и экономическим кризисом.

"Зеленский говорит о двух сценариях, но не рассказывает, что оба сценария – либо продавайте землю, либо дефолт - написаны не Киевом, а МВФ", - утверждает журналист.

Долгачев поясняет, практически все партии в Верховной Раде – прозападные, поэтому по факту между Зеленским, Порошенко и Тимошенко нет никакой разницы.

"Беда в том, что, если разобраться, то большинство партий, представленных в Верховной Раде – прозападные. Поэтому, если завтра заменить Зеленского на Порошенко или Тимошенко, то это будет "шило на мыло", потому что они точно так же будут исполнять план действий МВФ. Разве что Тимошенко и Порошенко будут использовать разные пиар-приемы, а по сути разницы не будет", - делает вывод автор.

Что касается "соросят" из фракции "Голос", то, как пишет Долгачев, "Юрчишин, Устинова, Совсун, Рудик и другие грантоеды даже не попытались разработать пакет мер, чтобы помочь простому народу, а просто отстранились от происходящего.

Как пишет Долгачев, "Оппозиционная платформа – За жизнь" "отстаивает концептуально иную политическую повестку".

Долгачев пишет, что "партия Медведчука никак не привязывает свой антикризисный план к требованиям Международного валютного фонда, потому что выступает за демонтаж внешнего управления в целом, включая МВФ".

"Если тезисно, то Медведчук и его соратники вообще предлагают далеко послать МВФ с его "хотелками". Отменить демонтаж медицины, который продвигала Супрун. Прекратить финансировать из бюджета провальные кинофильмы и другую пропаганду, а сэкономленные 30 млрд. гривен направить на социальную помощь для самых бедных. Отменить блокаду Донбасса и восстановить экономические отношения с Россией. Выделить из бюджета 50 млрд. гривен для местной власти на борьбу с эпидемией. Жестко наказывать за повышение цен на хлеб и другие продукты, а также предусмотреть выплаты из бюджета и восстановить субсидии на тарифы ЖКХ для малообеспеченных", - так тезисно охарактеризовал Антикризисный план партии Виктора Медведчука журналист.

Эдуард Долгачев приходит к выводу, что, если рассматривать по сути, "то никакой разницы между Зеленским, Порошенко и Тимошенко нет".

"Что касается "соросят", это вообще смешно обсуждать, потому что именно Кабмин грантоедов во главе с Гончаруком и довел Украину "до ручки". Если и делать ставку на оздоровление, то нужно радикальное лечение. А начинать нужно с того, что антикризисный план должен строиться на том, что нужно Украине, а не на том, чего хотят международные финансовые дельцы из МВФ", - уверен журналист Эдуард Долгачев.

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