Язык

Українська

Русский

Coinspot 30.03.2020

BTC/USD

6331.46

ETH/USD

132.24

LTC/USD

38.77

НБУ 30.03.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

31.55

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика рада Антикризисный план должен базироваться на том, чего хочет народ, а не МВФ, - Долгачев
НОВОСТИ Все новости

Антикризисный план должен базироваться на том, чего хочет народ, а не МВФ, - Долгачев

По мнению журналиста Эдуарда Долгачева, против желаний МВФ в Украине выступает лишь народный депутат Виктор Медведчук и его соратники

сегодня, 17:40
Автор:

• Комментарии

Антикризисный план должен базироваться на том, чего хочет народ, а не МВФ, - Долгачев

Продажа земли или дефолт, о которых в своем воскресном телеобращении говорил Владимир Зеленский, – это сценарии не Офиса президента, а МВФ. Об этом в своей колонке "Зеленский против совести: поражение нокаутом" для "Корреспондента" пишет журналист Эдуард Долгачев. 

Долгачев отмечает, что у Зеленского и власти в целом нет никакого плана борьбы с пандемией и экономическим кризисом. 

"Зеленский говорит о двух сценариях, но не рассказывает, что оба сценария – либо продавайте землю, либо дефолт - написаны не Киевом, а МВФ", - утверждает журналист. 

Долгачев поясняет, практически все партии в Верховной Раде – прозападные, поэтому по факту между Зеленским, Порошенко и Тимошенко нет никакой разницы. 

"Беда в том, что, если разобраться, то большинство партий, представленных в Верховной Раде – прозападные. Поэтому, если завтра заменить Зеленского на Порошенко или Тимошенко, то это будет "шило на мыло", потому что они точно так же будут исполнять план действий МВФ. Разве что Тимошенко и Порошенко будут использовать разные пиар-приемы, а по сути разницы не будет", - делает вывод автор. 

Что касается "соросят" из фракции "Голос", то, как пишет Долгачев, "Юрчишин, Устинова, Совсун, Рудик и другие грантоеды даже не попытались разработать пакет мер, чтобы помочь простому народу, а просто отстранились от происходящего.

Как пишет Долгачев, "Оппозиционная платформа – За жизнь" "отстаивает концептуально иную политическую повестку".

Долгачев пишет, что "партия Медведчука никак не привязывает свой антикризисный план к требованиям Международного валютного фонда, потому что выступает за демонтаж внешнего управления в целом, включая МВФ".

"Если тезисно, то Медведчук и его соратники вообще предлагают далеко послать МВФ с его "хотелками". Отменить демонтаж медицины, который продвигала Супрун. Прекратить финансировать из бюджета провальные кинофильмы и другую пропаганду, а сэкономленные 30 млрд. гривен направить на социальную помощь для самых бедных. Отменить блокаду Донбасса и восстановить экономические отношения с Россией. Выделить из бюджета 50 млрд. гривен для местной власти на борьбу с эпидемией. Жестко наказывать за повышение цен на хлеб и другие продукты, а также предусмотреть выплаты из бюджета и восстановить субсидии на тарифы ЖКХ для малообеспеченных", - так тезисно охарактеризовал Антикризисный план партии Виктора Медведчука журналист. 

Эдуард Долгачев приходит к выводу, что, если рассматривать по сути, "то никакой разницы между Зеленским, Порошенко и Тимошенко нет". 

"Что касается "соросят", это вообще смешно обсуждать, потому что именно Кабмин грантоедов во главе с Гончаруком и довел Украину "до ручки". Если и делать ставку на оздоровление, то нужно радикальное лечение. А начинать нужно с того, что антикризисный план должен строиться на том, что нужно Украине, а не на том, чего хотят международные финансовые дельцы из МВФ", - уверен журналист Эдуард Долгачев. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://blogs.korrespondent.net/blog/events/4210770/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...