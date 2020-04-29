Внеочередное заседание Рады 30 апреля: какие вопросы рассмотрят нардепы

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков созвал внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины на 13:30 30 апреля по требованию 159 народных депутатов. В повестку дня включены 17 вопросов, согласно обнародованному документу на сайте парламента.

Так, нардепы завтра рассмотрят 6 законопроектов о ратификации и 3 – о присоединение Украины к различным сделкам. Также на повестку дня вынесен проект постановления №3068 об обращении ВР к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций на тему осуждения продолжающейся вооруженной агрессии России против Украины, незаконной аннексии Крыма и города Севастополь и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против украинцев и освобождения политических заключенных. Кроме того, будет рассматриваться законопроект №3329, который касается изменений в Налоговом кодексе Украины относительно освобождения от налогообложения доходов медработников, которые борятся с эпидемией COVID-19. К тому же в документе речь идет о законопроекте № 2386 ("О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии"), законопроекте №3132 ("О внесении изменений в ЗУ "О Антимонопольный комитет Украины" и некоторых других законодательных актов Украины относительно усовершенствования системы органов Антимонопольного комитета") и проекте постановления №3400 ("О внесении изменений в постановление "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета Украины"). А также обсудят проект постановления №3384, в рамках чего речь пойдет о расследовании пожаров и взрывов на складах боеприпасов в Черниговской, Винницкой, Харьковской, Луганской, Днепропетровской областях в период 2014-2018 гг.

Добавим, что вопросов о назначении в правительство Михаила Саакашвили в повестке дня нет.

Ранее "Комментарии" сообщили, что в Раде рассмотрят закон об амнистии заключенных для предотвращения COVID-19 в тюрьмах.

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