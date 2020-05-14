Язык

Українська

Русский

Coinspot 14.05.2020

BTC/USD

9637.18

ETH/USD

201.26

LTC/USD

43.78

НБУ 14.05.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

29.10

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика рада Под стенами Верховной Рады провели акцию за очистку украинской экономики от "карманных банков"
НОВОСТИ Все новости

Под стенами Верховной Рады провели акцию за очистку украинской экономики от "карманных банков"

По мнению протестующих, принятие так называемого антиколомойского закона позволить относить "карманные банки" с объемом регулятивного капитала 50% и меньше к неплатежеспособным

сегодня, 21:43
Автор:

• Комментарии

Под стенами Верховной Рады провели акцию за очистку украинской экономики от "карманных банков"

В день голосования за "антиколомойский" закон у здания Верховной Рады Украины прошла акция протеста. Активисты выступили с требованием очистить экономику Украины от так называемых карманных банков, созданных с целью легализации незаконных доходов и проведения финансовых сделок по преступным схемам. Об этом сообщил политолог Андрей Золотарев на своей странице в Faceobook.

Как написал эксперт со слов протестующих, прежде всего речь идет о таких банках, как "Аккордбанк", "РВС Банк", "Банк Альянс" и другие.

"Взять хотя бы "РВС Банк". Он был создан в конце августа 2015 года на базе неплатежеспособного "Омега банка", а уже в сентябре 2015 года НБУ установил, что он подлежит ликвидации! Однако суд заблокировал это решение. Как следствие – в отношении "РВС Банка" неоднократно фиксировалась незаконная деятельность, наносящая значительный ущерб экономике страны. И никто не понес за это ответственности", - процитировал Золотарев активистов.

В качестве примера они приводят ситуацию, возникшую в апреле 2020 года – после того, как суд отказал банку в заявлении об обеспечении иска об отмене штрафа в 3 млн гривен, наложенного на него Нацбанком Украины в марте среди прочего за "ненадлежащее предотвращения легализации криминальных доходов/финансирование терроризма".

"Кроме того, в июле 2019 года этот банк своевременно не уведомил об операциях с ОВГЗ на сумму более 100 млн гривен. А немного раньше – в апреле – НБУ оштрафовал его на 3 млн гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. И вообще НБУ штрафует учреждение уже целых 2 года, что однозначно свидетельствует о том, что оно находится на грани банкротства", - уточнили активисты.

При этом протестующие отметили: принятие закона позволяет относить подобные "РВС Банку" учреждения, у которых объем регулятивного капитала составляет 50% и меньше, к неплатежеспособным – "А у все того же "РВС Банка" этот капитал нестабилен, поскольку основной источник его формирования – залоговое имущество. А основные объекты имущества вообще находятся в судах".

"Страна нуждается в очистке от "карманных банков", буквально убивающих нашу экономику. И этот закон позволит наконец полноценно запустить реформу банковского сектора", - подытожили активисты.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...